Hugh Grant raser over tapt bagasje i København

Hugh Grant (61) tar til Twitter etter å ha mistet bagasjen på vei fra Københavns lufthavn til London.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Ingen god idé å sjekke inn bagasje når man flyr med British Airways via København flyplass. Bagasje «forsvinner» og du hører aldri et bekymret ord eller unnskyldning fra noen», skriver filmstjernen på Twitter.

Senere har British Airways kommentert på stjernens sinte Twitter-melding, og sier at han gjerne kan sende flyselskapet en privat melding, slik at de kan finne den bortkomne bagasjen.

– Det kan også skje for en stjerneskuespiller, og vi håper selvfølgelig at han får sin bagasje tilbake superraskt, sier kommunikasjonsrådgiver ved Københavns lufthavn, Lars Lemche til danske BT.

Han minner om at det er en travel sommer for oss alle, og at det kan skje hvem som helst. Det man må gjøre da er å kontakte flyselskapet man har benyttet.

Stjernen reiste sammen med sin svenske kone, Anna Elisabeth Eberstein, og det kan derfor tyde på at paret har reist fra Sverige, melder danske BT. Paret har sammen en luksusvilla i Sverige som de besøker ved jevne mellomrom.

Også da «Notting Hill»-stjernen ankom Heathrow, hadde han sitt å si om ankomsten ved flyplassen.

«Kjære besøkende til Storbritannia, jeg beklager for hvordan vi behandler dere ved ankomst», skriver han på Twitter.

Grant er aktiv på Twitter, og skygger ikke banen for å rette kritikk mot kaoset som har vært den siste tiden i den sittende regjeringen. Han har også vært en aktiv motstander av Brexit, og har ofte tvitret om dette.