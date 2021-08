SAMMEN MED BILLIE: Norske Marie Ulven er nå på plakaten med Billie Ellish når hun legger ut på turne. Foto: Bjørnar Konglevoll Bekkevard

Girl in red skal varme opp for Billie Eilish

Torsdag kveld postet den norske artisten Marie Ulven, alias «Girl in red» dette bildet - og denne teksten i sosiale medier: Billie Eilish - SEE U IN O2 ARENAA.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

PÅ PLAKATEN: Girl in red og Billie Eilish.

– Hun skal varme opp for Billie Elish på en av hennes opptredner, nemlig The O2 Arena i London 26. juni 2022, skriver Marie Ulvens manager Ben Blackburn i en epost til VG torsdag kveld.

Det var Marie selv som sprakk nyheten på sin facebook-side.

I 2019 ble Marie Ulven kåret til Årets uhørt, deretter fulgte en P3 Gull-nominasjon og en Spellemann-nominasjon, men i 2020 vant hun P3 Gull i kategorien Årets artist. Marie Ulven – og hennes smash «Soratonin» – ble i torsdag kveld også VMA-nominert av MTV.

New York Times har beskrevet henne som «en av de skarpeste og mest spennende singer-songwriters som jobber i gitarmusikkens verden»

På tre år har Marie Ulven (22) fått nesten to millioner følgere på Instagram. I et intervju med VG i april i år snakket hun, Girl in red, ut om drømmen, usikkerheten og TikTok.

– Jeg vil lenger. Jeg vil bli verdens største artist. Jeg sier det seriøst, men det er også litt tull i det, for det er en så utrolig syk ting å si, sa Ulven da.

Ulven fortalte at hun tror ikke mange vet at hun er norsk, men det gjør ikke noe å være størst i USA – hvert fall ikke når målet er å bli størst i verden.

Jeg forstår også når jeg sier det at det høres sykt ut. Men jeg tror faktisk musikken min kan høres overalt i verden, fortalte hun i intervjuet med VG.

– Dette er et bra skritt på veien for Marie Ulven, sier Atle Bøckmann om samarbeidet med Billie Eilish ,som er ansvarlig for hennes promo til VG.

Den amerikanske popartisten, som snart slipper oppfølgeralbumet til braksuksess-debuten i 2019, har vært svært opptatt med å gi intervjuer i hele sommer i forbindelse med det nye albumet

Nylig figurerte hun på forsiden av sagnomsuste musikkmagasiner som Rolling Stone og Vogue – og en av de som har snakket med henne er Los Angeles Times.

– Jeg har opplevd ting i livet som jeg aldri har snakket om, og jeg har heller ikke lyst til å gjøre det. Jeg vil for helvete ikke snakke om det, sa hun blant annet til avisen.

Popartisten, som nylig ble rangert på femteplass over de artistene som solgte mest i USA i fjor, ønsket ikke å gi flere detaljer om innholdet i «Getting Older» som er et av sporene på den kommende platen hennes «Happier that Ever».