LEGENDARISK: Avdøde Charlie Watts (80) regnes som en av de beste trommeslagerne gjennom tidene. Her er han fotografert under en Rolling Stones-konsert i Sveits i 2010.

Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts er død

Charlie Watts, tidligere trommeslager i The Rolling Stones er død, 80 år gammel.

The Rolling Stones-trommeslager Charlie Watts (80) er død, melder nyhetsbyrået AFP.

Han døde fredfullt på et sykehus i London, bekrefter musikerens agent Bernard Doherty til Reuters. Familien skal ha vært til stede.

Watts hadde bakgrunn i jazz og blues og bestemte seg for å bli musiker da han var 13 år gamle. Han spilte i flere band før han ble medlem av The Rolling Stones.

I 2004 fikk Watts påvist strupekreft. Sykdommen skal ha vært holdt i sjakk og han har fortsatt å opptre med The Rolling Stones.

I august 2021 måtte Watts brått trekke seg fra bandets pandemiutsatte turné. Begrunnelsen var da at han trengte å komme seg til hektene etter en medisinsk prosedyre.

Bandet gikk i den forbindelse ut med en uttalelse der det fremgikk at Watts selv hadde valgt Steve Jordan, mangeårig gitarist for Keith Richards band X-Pensive Winos, til å spille i sitt sted.

Charlie Watts ble ansett som en av de største rocketrommeslagerne gjennom tidene. Han ble hedret i Rock and Roll Hall of Fame som Stones-medlem i 1989.

Trommeslageren ble født 2. juni 1941 i London, som sønn av en lastebilsjåfør. Han vokste opp i bydelen Wembley. Som barn kjøpte han en banjo som han tok av halsen på og brukte som tromme.

Utdannelsesmessig studerte han grafisk design på Harrow Art School og jobbet for et reklamebyrå i London før han ble fulltidsmusiker.

På slutten av 1970-tallet begynte Watts å bruke heroin. Misbruket skal ha gjort at han falt i søvn under innspillingen av «Some Girls» (1978).

Selv fortalte han senere i et BBC-intervju at Keith Richards, som selv var heroinmisbruker, ristet ham våken og fortalte at han burde vente til han var eldre. Watts skal ha tatt gitaristens råd og stoppet å miste stoppet.

Privat var Charlie Watts gift med Sherley Ann Shepherd som han møtte før The Rolling Stones fikk suksess. Paret fikk en datter, Seraphina, som ga Watts hans eneste barnebarn.

Han bodde i landsbyen Dolton i West Devon, England, der han eide araberhester sammen med konen.

Bruce Springsteen hyllet Watts i en introduksjon han skrev i 1991-utgaven av Trommeslageren Max Weinbergs bok «The Big Beat»:

– Like mye som Micks stemme og Keiths gitar, er Charlie Watts snarelyd Rolling Stones, skrev Springsteen.

– Når Mick synger at det bare rock 'n' roll, og han liker det, sitter Charlie bakerst og viser deg hvorfor.