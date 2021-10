ÅPEN: Popstjerne Justin Bieber har tidligere uttalt til Vouge at han har følt seg stigmatisert av andre fordi han liker å røyke cannabis.

Justin Bieber lanserer cannabis-sigaretter

De ferdigrullede sigarettene som Bieber selger inneholder cannabis – og er oppkalt etter hitlåten «Peaches».

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den kanadiske popstjernen har i løpet av sin karriere gått fra å være en yndling blant tenåringspikene med sine sukkersøte sangtekster, til å henvende seg til et mer voksent publikum.

I den populære låten «Peaches» synger han om å røyke cannabis, som er lovlig å bruke i hans hjemstat California.

Nå er det klart at Bieber tar steget fra å synge om cannabis, til å selge det.

Tirsdag lanserte han sitt ferske samarbeid med selskapet Palms, som produserer cannabis-produkter. Da ble det kjent at sangstjernen får sin egen serie med ferdigrullede cannabis-sigaretter, oppkalt etter sangen, skriver CNN.

De ferdigrullede sigarettene, som altså inneholder cannabis, vil ha et begrenset opplag – og vil ifølge selskapets Instagram bli solgt i statene California, Nevada, Massachusetts og Florida.

– Vårt mål er å gjøre cannabis mer tilgjengelig og hindre stigmatisering knyttet til bruken av det, skriver selskapet i en Instagram-post.

Til Vogue har Bieber tidligere uttalt at han opplevde at folk prøvde å få han til å føle seg dårlig fordi han liker å røyke weed. Sangeren har flere ganger, blant annet i sin dokumentarserie, vært åpen om at han sliter med depresjon og angst.

I California og flere andre amerikanske stater er cannabis legalisert, i motsetning til store deler av verden. I Norge er cannabis på listen over ulovlige rusmidler.