Petter Vennerød bisettes: − Et personlig farvel med et kjært familiemedlem

Filmskaperen Petter Vennerød bisettes i dag fra Frogner kirke i Oslo. Han døde 19. september og ble 72 år gammel.

Ifølge opplysninger familien har gitt til NTB, døde Petter Vennerød av Parkinsons sykdom.

– De etterlatte ønsker at bisettelsen i Frogner kirke først og fremst skal være et personlig farvel med et kjært familiemedlem og en nær venn, heter det i en pressemelding fra Jølstad begravelsesbyrå.

Selve seremonien som starter klokken 14.00 vil bli direkteoverført.

Sammen med kollega Svend Wam som døde i 2017 var han spesielt kjent for en rekke samfunnskritiske filmer.

De to parhestene ble regnet som 1970- og 80-tallets enfants terribles og et fenomen i norsk filmhistorie.

– Den som ikke skjønner at Wam og Vennerøds syttitallsproduksjon er et unikt tidsdokument, kan bare snurpe igjen smella si, skrev VGs Anders Giæver i en kommentar i 2007.

SAMFUNNSKRITISKE: Sammen med kollega Svend Wam (t.h) var Petter Vennerød spesielt kjent for en rekke samfunnskritiske filmer. Dette bildet er tatt i 1980.

De 14 filmene deres ble ifølge Nordisk Film sett av nær 1,6 millioner mennesker på kino, og de mest populære av dem var oppe på kinopublikum på 300.000 hver.

– Sammen med Svend Wam var Petter Vennerød en egen epoke i norsk film, alltid kontroversiell og klar til å ta en debatt. Han representerer også veldig vitalitet i den norske filmhistorien. Det er en markant filmpersonlighet som har gått bort med han, sa mangeårig kritiker i VG, Jon Selås da dødsfallet ble kjent.

For det yngre publikum er Petter Vennerød kanskje mest kjent for å ha skapt og regissert «Født i feil kropp», som ble vist på TV 2 2014.