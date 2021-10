Derfor er stanfansen elsket og fryktet Enkelte kjendiser har fans som opererer som internetts mest dedikerte nettkrigere for sine yndlingsidoler. Men iblant mister også stjernene kontrollen på sine mest besatte fans. Xueqi Pang Av Publisert 20. oktober, kl. 18:38 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Stan kan både brukes som et nøytralt, positivt og negativ begrep. Mange bruker begrepet om den mest besatte fansen som går ekstreme lengder for å forsvare eller hylle noen eller noe de er fan av. Begrepet kommer fra Eminem-låten «Stan» (2000).

I låten «Stan» rapper Eminem om en fiktiv fan som heter Stan, kort for Stanley. Teksten skildrer at Stan er helt besatt av Eminem, og sender mange personlige fanbrev. Men når Stan ikke får svar fra rapperen blir han så påvirket, at han kjører i fylla og dreper både seg selv og sin høygravide kone.

Stanfans er som regel å finne på «Stan Twitter». Det er et Twitter-hjørne bestående av ulike fangrupper. «Stan Twitter» er mest kjent for sitt svært fanatiske kultur og oppførsel, og robuste fellesskap. Miljøet overlapper iblant med Twitters LHBT-miljø. Noen enkelte kjendiser har mer engasjerte fans enn andre. Blant andre Ariana Grande, Britney Spears, k-pop og Nicki Minaj, som alle trekker mange LHBT-fans.

Derfor er denne fangruppen elsket og fryktet

Stankultur er en gruppe med overivrige fan på internett, forklarer medieforsker Vilde Schanke Sundet.

Hun sier det først og fremst er et digitalt fenomen, gjerne knyttet opp mot en bestemt person, TV-serie eller sjanger.

Sundet er ansatt ved Universitetet i Oslo, og forsker blant annet på fankultur.

– Før ble stan brukt om «stalkere» som forfølger idolene sine. Mange mener at det ikke er presist lenger. Det er en gammeldags måte å tenke på stankultur på.

Hun mener at kulturen ikke nødvendigvis er negativt for idolene eller for fansen selv.

– Det ligger stor engasjement og dyp emosjonelle involvering i bunn. Det kan gi følelse av fellesskap og vennskap. Det er befriende å møte andre som har samme interesse som deg, sier hun.

Noen mener likevel at stankultur avler usunne forhold til idoler. Her er to eksempler:

● En skribent opplevde hets og dødstrusler fra fans etter å ha skrevet en sak om en kjent rapper. Fans oppfordret hverandre til å hetse ham på Instagram. Til slutt offentliggjorde noen også hjemmeadressen hans. Det var ikke før nettstedet fjernet navnet hans under artikkelen at hetsen minsket, ifølge Insider.

KAOS: Justin Bieber-fansen, som tok over Oslo sentrum da han var i Norge i 2012, er en god definisjon av overivrige fans, mener Sundet.

● En skribent og Nicki Minaj-fan etterspurte på Twitter mer voksent og moden musikk fra rapperen. Det førte et ras av hets i sosiale medier. Minaj tok selv kontakt og kalte henne for «stygg» og «sjalu», noe som giret fansen opp enda mer. Kvinnen beskrev hendelsen som fysisk og mentalt utmattende. Hun følte at fansen mimet Minajs egen oppførsel, ifølge The New York Times.

Stankulturens positive sider:

● Da BTS donerte én million dollar til Black Lives Matter i fjor, bestemte BTS-fansen seg for å donere tilsvarende sum. Med emne-taggen #MatchAMillion, klarte fangruppen å samle inn like mye penger bare et døgn etter det kom frem at BTS hadde donert. Over 34 500 mennesker bidro for å nå målet, skriver Insider.

● #FreeBritney er en stor global bevegelse, som kjemper for at Britney Spears skal slippe vergemålet hun er underlagt faren sin. Emneknaggen ble startet av fansen for å rette oppmerksomheten på kontrollen hun har vært under de siste 13 årene. Forrige måned ble det kjent at faren fjernes som verge.

Tjener godt på slik kultur

Sundet advarer om at fans fort kan bli vippet over til det overbesatte.

Forskeren mener at stankultur har blitt en del av populærkulturens økosystem. Stanfans er med på løfte opp artister, øke oppmerksomheten, skaper buzz og forsvarer kjendisen under kontroverser.

Det tjener idolene på.

ELSKET: Lil Nas X på den røde løper.

– Mange slår rekorder i antall avspillinger, og det er mye på grunn av stan-kulturen. De mobiliserer, skaper enorm mye engasjement. Artister som er flinke til å utnytte fanklubben kan få ekstremt mye drahjelp.

I 2019 satte BTS en rekke rekorder. Blant annet ble låten «Boy With Luv» den mest spilte k-pop-sangen på Spotify noensinne med over hele 285 millioner avspillinger, skriver Elite Daily.

Året før satte de rekord i å ha flest avspillinger på sin musikkvideo «IDOL» i løpet av 24 timer. Det danket ut den forrige rekorden til Taylor Swift som var 43 millioner avspillinger. Mens BTS hadde 45 millioner.

Sundet mener at spesielt k-popindustrien er veldig gode på bygge rundt fankulturen, men også vestlige artister som Lil Nas X og Taylor Swift kjenner fansen sin godt.

«Toegget sverd»

– Fordi man konkurrerer på vegne av idolet sitt, så blir det veldig konkurransedrevet. Folk er dessuten anonyme på nettet. Det er veldig mange i stankulturen som også er hatefulle.

Trakassering, svertekampanje, spredning av løgner, og hatefull atferd forekommer ofte både mot konkurrerende idoler og mot andre fangrupper, ifølge Sundet.

I september meldte Insider at kinesiske myndigheter skal ha innført innstramminger på hvordan fans kan oppføre seg i sosiale medier.

En rekke store plattformer som Douyin (kinesisk TikTok) og Weibo (kinesisk Twitter) har skrevet under på at de skal slå ned på «skadelige» fankulturer.

Hun sier at mange stanfans er dyktige digitalt. De er flinke til å lete frem detaljer, og hvis du krysser de kan privatadressen din plutselig være delt.

– Det finnes eksempler på at «beef» mellom to artister kan være noe veldig samlende for hver gruppe. Da får de noe felles å kjempe mot. Det blir som en mobb og havner fort ute av kontroll.

I sommer måtte Justin Bieber trygle fansen om å ikke oppsøke ham i hans private hjem i New York, ifølge Page Six.

– Jeg hører dere. Jeg hører dere, men dette er mitt hjem. Forstår dere hva jeg mener? Dette er hvor jeg bor, sa han til en gruppe fans som hadde møtt opp utenfor inngangen til leilighetskomplekset.

Han ba så om forståelse at han ønsker ro og fred når han kom hjem etter en lang dag, og spurte pent om fansen kunne forlate området.

– Jeg setter ikke pris på at dere er her, sa han ærlig.

Det hele ble fanget opp i en video.

Speiler resten av samfunnet

Sundet forteller at det også kan skje interne konflikter. Mange av fangruppene har mange millioner medlemmer.

– Det er utopisk at alle skal være enige hele tiden. Hierarkiet er ofte uformelt, og da kan det være mye konkurranse innad i fanmiljøet. Hvem har den riktige tolkningen av den nye sangen, eller hvordan er man fan på riktig måte?

Da blir stemningen litt slik som man kjenner igjen av trolling fra vanlige kommentarfelt, forteller Sundet.

– Stankulturen speiler alle de uenigheten vi finner overalt eller i samfunnet. Bare at det har en tung involvering av ungdom, men også voksne og eldre, sier forskeren.

Medieforsker Vilde Schanke Sundet sier at det iblant ligger rasistiske undertoner i interne konflikter i stanmiljøene.

Spesielt i k-popstan forekommer det ofte hets mot fargede personer, skriver Refinery29.

Det kan være at en svart fan sier ifra om at noe idolene gjør eller sier er stigmatiserende for svarte. Istedenfor å bli lyttet til, møter varslerne ofte hets for å «feilaktig beskylde» de koreanske idolene for rasisme.

Mener SKAM-fans var stanfans

– Finnes det stankultur i Norge?

– Ja. Mange SKAM-fans var jo stans. De agerte på lik linje fans av med internasjonale TV-serier. Mange norske fans vil jo være stans av internasjonale ting. Det å være stan har blitt normalisert, og det er lettere delta fordi popindustrien inviterer til det.

Sundet sier at den neste bølge nordisk stans kan komme fra Young Royals-fans. Hun har også merket at det er en betydelig One Direction-fans i Norge. Ikke minst K-pop-fangrupper.

– Alle store stanmiljøer har også norske fans.