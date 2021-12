FEIRER JUL: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise er sammen

Prinsesse Märtha feirer jul i California med døtrene og kjæresten Durek

Prinsesse Märtha Louise (50) har tatt med seg døtrene til California for å feire jul med kjæresten Durek Verrett (47).

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

«Og julen varer helt til påske» skriver prinsesse Märtha Louise på sin Instagram sammen med et bilde av hun og kjæresten.

Hun og Durek Verrett står iført henholdsvis rød kjole og sort dress i et hus pyntet med store julesløyfer, lyslenker og en nøtteknekker nesten like høy som taket.

Verrett har postet det samme bildet hvor han bruker geotaggen Beverly Hills, California. Under et selvlysende juletre ligger det flere innpakkede gaver.

«God jul alle sammen. Vi ønsker deg en høytid fylt med kjærlighet og velsignelse. Feir dine kjære og livet du har fått. Sett pris på hvert øyeblikk du har, kjære. Livet er en gave hvis du velger å se det på den måten. Kjærlighet er den største gaven» skriver han.

På grunn av coronasituasjonen har paret de siste to årene vært fra hverandre med større mellomrom. Nå er de altså gjenforent for en julefeiring.

Instagraminnlegget til Märtha er et billedgalleri hvor det også fremkommer at prinsessens døtre Maud Angelica (18), Leah Isadora (16) og Emma Tallulah (13) har tatt turen over dammen for å være med på feiringen.

På et kjøkken smiler de bredt ikledd alveluer og matchende bakeforkle.

VG har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, som opplyser at prinsessen ikke har noen kommentar utover innlegget.

– Tar julen tilbake

Første juledag i år var det to år siden Ari Behn tok sitt eget liv. Igjen sitter ekskona og deres tre felles bar. Tidligere har prinsessen vært åpenhjertig om at julen kan være tung for familien, noe hun også var på Instagram tidligere i desember i år.

«Noen ganger er det tungt før jul. Dagene er mørke og vi fylles med savn og sorg. Likevel har jeg funnet ut at vi tar julen tilbake. At vi skal sammen klare å sette pris på denne tiden, i hvert fall nå og da. At vi skal glede oss til jul innimellom, selv om vi kjenner på tomhet og savn» startet hun innlegget.

Sammen med teksten har hun lagt ut et bilde av en julekalender som hun sier har blitt brukt nesten hvert år siden hun ble født.

«Nå har den gått i arv til Maud og siden hun allerede utdanner seg til å bli den beste bestemoren ever, vil den nok bli brukt i fremtidige generasjoner og. Det er fint å gjøre noe for andre før jul. Om det er dine nærmeste eller andre du gir noe litt ekstra før jul.»

