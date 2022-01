Fra venstre: KSI, Vikkstar, Wroetoshaw, Miniminter, Zerkaa, TBJZL og Behzinga.

Dette bør du vite om Sidemen

De har flere titalls millioner følgere på YouTube og Instagram. Her er en kjapp oversikt over hvem de er.

Av Håvar Bremer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sidemen startet i 2013 og består av en gjeng britiske youtubere, flere av dem kjente hverandre lenge før gruppen ble dannet.

KSI er den største profilen og er blant Storbritannias største influencere. Han har også en lovende karriere som artist og har også vært i bokseringen mot YouTube-kollega Logan Paul. 28-åringen skulle egentlig hatt konsert i Oslo 26. januar, men corona har utsatt turneen til høsten.

Ifølge Times er KSI blant verdens rikeste youtubere og anslår at han tjener 144 millioner kroner i året.

TIL NORGE: KSI på scenen under en festival i Skottland i september. 26. januar skal han etter planen holde en utsolgt konsert på Vulkan i Oslo.

Hus

Sidemen-medlemmene har alle egne store kanaler, i tillegg til felleskanalen der de har 14 millioner abonnenter. Innholdet domineres av pranks, utfordringer og høy guttastemning.

Flere av medlemmene flyttet i februar 2014 inn i et stort luksushus nære London, for å samarbeide mer med innholdet.

Det har blitt rapportert at huset kostet mellom 80 og 100 millioner kroner, og at det var KSI som betalte for det.

Alle medlemmene har nå flyttet ut.

Medlemmene

KSI (Olajide ‘JJ’ Olatunji)

YouTube: 31 millioner abonnenter

Instagram: 11 millioner følgere

28-åringen ble i 2019 rangert som Storbritannias andre mest innflytelsesrike influencer av The Sunday Times. Han toppet landets hitlister i juli 2021. Vokste opp i Watford i London med broren og foreldrene. Møtte Sidemen-kollega Simon Minter på skolen. KSI skal ha droppet utdannelse etter videregående for å satse på YouTube. Ifølge Dexerto har han også sagt at han ble sparket ut av skolen, men det er ikke bekreftet at dette stemmer. Han har fortalt at han var sjenert og introvert som ung, men at dette endret seg med YouTube-suksessen.

Miniminter (Simon Minter)

YouTube: 17 millioner abonnenter

Instagram: 5 millioner følgere

Han og KSI var uvenner på skolen og havnet i flere slåsskamper, har de fortalt. Men da lærere grep inn og krevde at de skulle ordne opp, resulterte det i et langt vennskap. Er i likhet med flere i Sidemen musikkartist. 29-åringen bor sammen med KSI i en leilighet i London.

Wroetoshaw (Harry Lewis)

YouTube: 19,7 millioner abonnenter

Instagram: 4,5 millioner følgere

25-åringen er det yngste medlemmet av Sidemen. Vokste opp på øye Guernsey i den Den engelske kanal. Han eksperimenterte med flere kanaler, før at skapte Wroetoshaw. Sluttet på skolen som 17-åring for å satse på YouTube, og flyttet da til London og en leilighet sammen med YouTube-kollegene Calfreezy og Callux.

Vikkstar (Vik Barn)

YouTube: 12 millioner abonnenter

Instagram: 3,8 millioner følgere

26-åringen skal ha vært en toppstudent, men avslo plassen på University College London (UCL) for å satse på YouTube. Er ikke så opptatt av FIFA som de andre og spilte heller Minecraft, Call of Duty og Grand Theft Auto V. Skal ha uttalt at han tjener over 20 millioner kroner på Minecraft-serverne sine.

Zerkaa (Josh Bradley)

YouTube: 7,3 millioner abonnenter

Instagram: 2,7 millioner følgere

29-åringen er gruppens eldste medlem, og blir ofte kalt "pappa" av de andre, selv om han kun er tre dager eldre enn Miniminter. Startet på YouTube i 2008 da han lagde Call of Duty-videoer. Er i likhet med de fleste andre en stor fotballfan. I starten bar han også maske, og ville være anonym for følgerne sine. Ifølge Sidemen Wiki er det han som organiserer det meste rundt gruppens reisevideoer.

Behzinga (Ethan Payne)

YouTube: 6,7 millioner abonnenter

Instagram: 3,4 millioner følgere

26-åringen vokste opp i London med moren. Da YouTube-karrieren tok av, kjøpte han en ny bil til henne. Har snakket mye om livet uten en far, og det har det også har blitt tullet mye med av de andre. Skal ha slitt en del på skolen, men fullførte videregående der han spesialiserte seg i spillutvikling. Det er han som hadde ideen om Sidemen-konseptet. Hadde i 2017 det som så ut som en stor krangel med KSI. Nå er det bare velstand, og det hevdes at alt var bare tull.

TBJZL (Tobi Brown)

YouTube: 6,5 millioner abonnenter

Instagram: 3,4 millioner følgere

28-åringen vokste opp i London med to brødre og tre søstre. Familien skal ha hatt veldig lite penger. Møtte Sidemen-kollega Zerkaa på skolen som 11-åring. Han gjorde det bra og fikk gode karakterer. Var alltid opptatt av spill og spesielt FIFA, men ville ikke være på YouTube. Da han så at Zerkaa gjorde det bra, startet han også sin egen kanal.

Kilder: Sidemen Wiki/YouTube