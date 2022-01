Influencer Sofie Karlstad i internasjonalt realityprogram

Blant verdenskjente influencere dukker norske Sofie Karlstad opp i det britisk realitykonseptet «Celebrity Ex on The Beach».

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I oktober i fjor kunne britiske The Sun avsløre flere av deltagerene som skal være med i den kommende sesongen av «Celebrity Ex on the Beach».

Realityserien har det samme konseptet som «Ex on The Beach» bare at det er kjente personer som er med. På deltagerlisten står flere internasjonale TV-profiler kjent fra blant annet «Love Island UK», «Geordi Shore» og «Too Hot To Handle».

Nå er det altså bekreftet at den norske influenceren Sofie Karlstad dukker opp i serien.

Det kommer frem i en pressemelding fra MTV. Serien vil etter planen være tilgjengelig for norske seere på strømmetjenesten Paramount +.

Innspillingen foregikk i Tenerife i sommer. Karlstad har tidligere sagt i egen podkast at hun har vært med på en innspillingen som til nå har vært hemmelig.

I GODT SELSKAP: Sofie Karlstad har spilt inn realityprogram med blant annet Megan Barton Hanson, som ble kjent på «Love Island UK».

VG har forsøkt å komme i kontakt med Karlstad for en kommentar.

På deltagerlisten står en rekke kjente internasjonale influencere, blant annet Megan Barton Hansen, kjent fra «Love Island UK», Kori Sampson fra Netflix’ «Too Hot To Handle». Også dragstjerner «A'Whora» kjent fra den britiske versjonen av «Rupauls Dragrace», Nathan Henry fra «Geordi Shore» var på startcasten.

Flere av deltagerne er kjente ansikt fra «Love Island UK», blant annet Mike Boateng, Kaz Crossley og Theo Campbell.