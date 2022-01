forrige









Deler nye bilder av prinsesse Ingrid Alexandra

På 18-årsdagen til Ingrid Alexandra deler Kronprinsparet egne og usette bilder av prinsessen.

Prinsesse Ingrid Aleksandra, nummer to i arverekken til tronen i landet vårt, ble 18 år fredag.

I et intervju med VG forteller prinsessen at hun «på en måte» alltid har visst at hun skal bli dronning.

– Jeg kan ikke huske en tid da jeg ikke visste det, sier hun.

Nå har Kongehuset delt usette bilder av prinsessen og familien.

Surfehobby

I intervjuet forteller hun også om da hun ble norgesmester i surfing.

– Vi var noen venninner som var på surfeleir, sommeren før norgesmesterskapet. Det var ikke så mange som hadde meldt seg på NM året etter, så de spurte om vi ville være med. Og så – ja, så gjorde vi det. Og så vant jeg. Det ble kanskje litt mer medieoppmerksomhet enn det jeg hadde tenkt, sa prinsessen i intervjuet.

Kongehuset har blant annet delt bilder av prinsessen på surfebrettet. I 2020 ble hun norgesmester i surfing.

Under statsråd med regjeringen fredag var prinsesse Ingrid Alexandra med som observatør, opplyser kongehuset i sitt program.

Det ble det første statsrådet prinsessen deltar på. Kong Harald og kronprins Haakon var også til stede.

På selve dagen 21. januar fikk prinsessen et skinninnbundet avtrykk av den kongelige resolusjonen fra 1990 der grunnlovsendringen om at kvinner har lik arverett til tronen ble kunngjort, skriver regjeringen i en pressmelding.