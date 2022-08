INNLAGT: Hans Majestet kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet torsdag.

Kongen behandles for en infeksjon

Hans Majestet kong Harald (85) blir liggende på Rikshospitalet i noen dager for behandling. Tilstanden hans er stabil.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag ble kong Harald innlagt på sykehuset for utredning av feber. Fredag ettermiddag kommer Kongehuset med følgende oppdatering:

«Hans Majestet Kongen har fått påvist en infeksjon som må behandles med intravenøs antibiotika, og vil derfor bli værende på Rikshospitalet i noen dager. Tilstanden er stabil».

Det er på Rikshospitalet at kongen har egen lege, livlegen Bjørn Bendz.

Fredag formiddag fikk kongen besøk av sin datter Märtha Louise (50), og barnebarnet Maud Angelica Behn (19).

VGs fotograf på stedet observerte at de to ankom Rikshospitalet i en bil like før klokken 12:30. Rundt en time senere dro de igjen, kjørende i en bil.

I forrige uke deltok kong Harald i VM i seiling. Hans mannskap i «Sira» klatret til 10.-plass da VM for 8-metere ble avsluttet lørdag.

Kongens båt var på 13.-plass før siste konkurransedag i Genève, men med 5.- og 7.-plass avanserte «Sira» på listene – og endte på 10.-plass i feltet på 24 båter. Kong Harald fikk i den forbindelse anerkjennelse for sine ferdigheter.

DELTOK I VM: Forrige uke var kong Harald på plass i Genève for å delta i VM i seiling

– Han gir virkelig de yngre seilerne tøff konkurranse. Det er morsomt å se, sa arrangementskomiteens leder Jean Olivier Kerr til NRK.

– Det slår meg at han har et sterkt konkurranseinstinkt. Han er ikke her bare for å hygge seg og ha det gøy.

Tidlig 2021 ble kongen operert for en skadet sene over høyre kne. Kongehuset opplyste den gang at operasjonen var vellykket, og at kongen er i fin form.

Tidlig i 2020 ble kongen innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Han ble skrevet ut og friskmeldt etter noen uker. Kongen ble deretter innlagt igjen i begynnelsen av oktober for å operere inn en ny hjerteklaff. Operasjonen var vellykket, og kongen var sykemeldt ut måneden, skrev VG i en tidligere artikkel.