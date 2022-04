HARRYS STIL: Første smakebit fra det forestående albumet «Harry’s House» er klar.

Ukens låter: Harry Styles, Kamara og Justin Bieber

Nei, det er ingen spøk: Et solfylt lydspor til første helgen i april er herved servert.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kehlani & Justin Bieber – «Up At Night»

«Blue Water Road», det kommende tredjealbumet til den amerikanske artisten Kehlani, beskrives av hovedpersonen selv som «emosjonell, seksuell og spirituell reise». OK. Dette Justin Bieber-samarbeidet løfter betydelige forventninger ytterligere: Dette er elegant og catchy r&b som som kommer utstyrt med dunsten av de mest givende låtene fra rundt årtusenskiftet, samtidig som Kehlanis eget særpreg er umiskjennelig.

Morgan Sulele – «Ikke ring meg»

«Telefonen» rimer på «restriksjoner» når Morgan Sulele fortsetter oppkjøringen til sommersesongen med «Ikke ring meg» – en partylåt som minner om veldig mye annen musikk som allerede eksisterer i verden, og som bygger videre på etablerte bestanddeler i Suleles lyriske univers. Selve melodien er slett ikke verst – assosiasjoner til The Verves «Bitter Sweet Symphony»(!) dukker opp underveis – men sangen ville tjent enormt på mer variasjon og flere overraskelser.

Harry Styles – «As It Was»

Tredjeplaten «Harry’s House» er varslet i mai, og første singel ut, friske og luftige «As It Was», tyder på at Harry Styles fortsetter å forholde seg til den klassiske poptradisjonen. Lydbildet er imidlertid dyttet fra 70- til 80-tallet, og våre hjemlige helter i a-ha er blant flere brukbare referanser for det han prøver seg på – og i stor grad lykkes med – her.

Freddie Gibbs & Rick Ross – «Ice Cream»

«Dope fiend got a pipe dream, yeah/ serve my neighbors thirty-four flavors, I got ice cream». Neida, det handler verken om softis eller sitronsorbet når rap-tospannet Freddie Gibbs og Rick Ross slår sine pjalter sammen på «Ice Cream». Den Raekwon-samplende, truende og desorienterende låten er kriminelt kort, men rekker like fullt å gjøre inntrykk.

Kamara – «SPF 3000»

Husk solfaktor! Det synes umiddelbart å være budskapet når bergensartisten Kamara slipper sin vårlige, boblende og nærmest vektløse singel «SPF 3000», der «SPF» står for «sun protection power». Ved nærlytting viser det seg at 23-åringen har skrevet en hyllest til lysere tider – og nødvendigheten av å føle seg «smooth like butter». Du skal jobbe hardt for å ikke kjenne gliset bre seg over kjakene med denne fengende godbiten surrende i øret.

Son Lux & Moses Sumney – «Fence»

Vi må vente til mai før den allerede tungt hyllede sci-fi-filmen «Everything Everywhere All At Once» treffer norske kinoer, men traileren gir grunn til å glede seg. Det samme gjør denne smakebiten fra soundtracket, der den amerikanske postrock-trioen Son Lux har fått selskap av den over snittet fantastiske vokalisten Moses Sumney. Resultatet er en utenomjordisk vakker, seigtflytende ballade som er storslått og svevende nok til at det frister å bli værende i den permanent.

Liam Gallagher – «C’Mon You Know»

Etter å ha fått låtskriverhjelp fra Dave Grohl på den slappe førstesingelen «Everything’s Electric», står Liam Gallagher oppført som enslig komponist på «C’Mon You Know». Uttrykket er fortsatt sidrumpa og gampete, og melodien høres mest av alt ut som noe Primal Scream kunne kvernet ut i et uinspirert øyeblikk. Likevel: Subtile gospelvibber løfter helheten noen hørbare hakk, og dette må egentlig betraktes som en slags opptur.