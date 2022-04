NY FILM: Renate Reinsve har landet et nytt prosjekt etter «Verdens verste menneske».

Ny film for Renate Reinsve

Renate Reinsve skal spille i A24-filmen «The Governess» etter Oscar-suksessen med «Verdens verste menneske».

Eirik Husøy

Publisert:

Det har vært knyttet stor spenning til Reinsves neste prosjekt i kjølvannet av suksessen.

– Jeg er veldig glad og veldig stolt, sier Reinsve til VG.

Filmen skal regisseres av Joe Talbot, skriver Deadline. Reinsve skal spille sammen med blant andre Lily-Rose Depp og Hoyeon Jung, kjent fra Netflix-serien «Squid Game».

– Dette er et fantastisk manus og et prosjekt jeg gleder meg utrolig mye til. Fantastisk å få jobbe med Joe Talbot, Lily-Rose Depp, Hoyeon og A24, sier Reinsve.

«Verdens verste menneske», som er regissert av Joachim Trier, ble nylig nominert til to Oscar, men vant ingen pris. Tidligere har Reinsve vunnet prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes for rollen, samt vært nominert til Bafta-prisen, for rollen som Julie.

Regissør Talbot høstet gode kritikker for sin første film «The Last Black Man in San Francisco». «The Governess» blir hans andre film, og begge er produsert av A24.

Produksjonsselskapet A24 har slått seg stort opp de siste årene på å lage kvalitetsfilm som ofte faller utenfor de klassiske Hollywood-rammene. Blant annet står de bak skrekkfilmene «Hereditary» og «Midsommar», «Lady Bird», «Uncut Gems» og Oscar-vinneren «Moonlight».

«The Governess» er basert på en bok av forfatter Anne Serre. Den handler om tre opprørske privatlærere.

Filmen skal spilles inn i Spania og er utviklet i samarbeid med BBC Film, som vil finansiere filmen sammen med A24, skriver Variety.

Saken oppdateres.