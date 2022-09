DØD: Ingen tidligere monarker regjerte like lenge som dronning Elizabeth. Hun overtok tronen etter faren kong George IV som døde i 1952.

Dronning Elizabeth er død – slik var hennes liv

Dronning Elizabeth døde i dag – 96 år gammel. Hun ble Storbritannias lengst regjerende monark.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Buckingham Palace i en melding klokken 19.30 torsdag kveld.

Torsdag opplyste Buckingham Palace at dronningens leger var bekymret for hennes helse. Dronningen var på det tidspunkt ved sin residens Balmoral Castle i Skottland, hvor hun så sent som tirsdag tok imot landets nye statsminister, Liz Truss. For øvrig hennes 15. statsminister.

Torsdag hadde alle de nærmeste familiemedlemmene blitt varslet om bekymringene rundt dronningens sviktende helse. Prins Charles, tronarvingen, og hans kone hertuginne Camilla, hadde reist til Balmoral for å være til stede med dronningen. Noe senere på dagen kom også dronningens tre andre barn. Også prins William hadde reist til Balmoral, det samme gjorde hans bror, prins Harry.

Dronning Elizabeths ektemann prins Philip døde 9. april 2021. Bildet av den sørgende dronningen som satt helt for seg selv under hans begravelse i St George's Chapel på Windsor Slott, gjorde stort inntrykk på en hel verden.

BRYLLUPET: Dronning Elizabeth var bare 21 år gammel da hun giftet seg med Philip Mounbatten – født prins av Hellas og Danmark i 1947.

Dronningen og kong Harald var tremenninger. Hun ble født 21. april 1926 og fikk navnet Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Hun var datter av kong George IV og hans kone Elizabeth, født Bowes-Lyon.

6. februar 1952 døde kong George VI. Hans da 25 år gamle datter Elizabeth ble dermed dronning av Storbritannia. Hun ble kronet i Westminster Abby i London 2. juni 1953.

I 2022 hadde hun sittet på tronen i 70 år, det lengste en britisk monark noensinne har sittet. Dronning Elizabeth (96) ble da også feiret med en folkefest helt utenom det vanlige. En tre kilometer lang parade og et hav av menneskene, mer enn 10.000 mennesker.

– Jeg er ydmyk og dypt rørt over at så mange mennesker har tatt til gatene for å feire mitt platinajubileum, sa dronningen etterpå.

Den storslåtte paraden skulle symbolisere dronningens liv med dans, veteranbiler, kostymer og musikk.

Gjennom sine 70 år som monark hadde hun på det tidspunktet utført 21.000 kongelige visitter og sendt over 300.000 gratulasjonshilsener til 100-åringer, skrev Guardian.

Siden høsten 2015 var hun også landets lengst-regjerende monark noensinne etter at hun passerte dronning Victoria (1819–1901) som regjerte i 63 år og 216 dager.

– Til å være Storbritannias lengst-regjerende monark, er det forbausende lite vi vet om dronning Elizabeth II, skrev VGs Yngve Kvistad i en kommentar den gangen.

Og han fortsatte slik:

– Det er antagelig derfor hun også er kongehusets største suksess gjennom tidende, skal vi tro helgens popularitetsmåling i London-avisen The Sunday Times.

Dronning Elizabeth var ikke bare dronning for Storbritannia, hun var også overhode for Commonwealth of Nations. En organisasjon av stater med tilhørende områder, som anerkjenner den britiske monarken som sitt overhode. Dessuten var hun også statsoverhode i flere land, blant annet Australia og Canada.

STORT TOMROM: Dronningens nær familie har sagt at hun opplevde tapet av sin ektemann gjennom 73 år som å bli etterlatt med et stort tomrom i livet

Dronning Elizabeth var bare 21 år gammel da hun i 1947 giftet seg med Philip Mounbatten – født prins av Hellas og Danmark. Han ble da hertug av Edinburgh. Sammen fikk de fire barn, Charles, Anne, Andrew og Edvard. Da prins Philip døde var han den lengstsittende prinsgemalen i britisk historie.

Prins Andrew, hertugen av York, fortalte noe senere han at hans mor, dronning Elizabeth II, har beskrevet tapet av sin ektemann gjennom 73 år som å bli etterlatt med et stort tomrom i livet.

Daværende prins Charles og tronarving, uttalte seg om også om dødsfallet den gang. Han sa at savnet etter faren var enormt.

I en hyllest av bestefaren, gjengitt av blant andre BBC, skrev prins Harry at prins Philip «har vært en klippe» for dronning Elizabeth.

LYKKELIGE: Dronning Elizabeth og prins Philip i et bilde fra 2003 – for øvrig tatt av svigerdatteren, hertuginnen av Wessex,

Men i hennes tid som dronning har det også tidvis stormet mye både rundt henne og kongehuset. Det har handlet om forhold knyttet til dronningens søster, prinsesse Margaret (1930–2002). Da hun ble skilt fra Antony Armstrong-Jones i 1978 var det den første skilsmissen i kongefamiliens indre sirkler siden Henrik den 8. på begynnelsen av 1500-tallet.

Men før det vakte det mye oppsikt at dronningen nektet søsteren å gifte seg med det som ble betegnet som hennes livs store kjærlighet, den 16 år eldre Peter Townsend. Begrunnelsen var at han var skilt.

STOLTE OLDEFORELDRE: Dronning Elizabeth og prins Philip sammen med oldebarna fra venstre: Prins George, Prins Louis, Savannah Phillips (stående bak), prinsesse Charlotte, Isla Phillips som holder Lena Tindall, og Mia Tindall.

Men i nyere tid har det i enda større grad handlet om dronningens egne barn og deres skilsmisser. Ikke minst prins Charles og hans ekteskap med prinsesse Diana. Både dronningen og resten av den kongelige familien, måtte tåle mye kritikk for måten de taklet prinsesse Dianas dramatiske dødsfall i Paris i 1997.

Skandalene rundt hennes nest eldste sønn, prins Andrew, de siste årene var også en utfordring for dronningen å takle. Så sent som i januar i år måtte prinsen gi fra seg alle kongelige beskytterskap og militære titler.

Etter at prins Philip døde har Dronningens helse har vært sviktende. I slutten av oktober i fjor ble det stadig flere mediespekulasjoner rundt hennes helse. Den da 95 år gamle monarken tilbrakte en natt på sykehus 20. oktober og har siden tatt det med ro etter råd fra legene. Flere opptredener ble avlyst, noe som førte til spekulasjoner om dronningens helse.

I en analyse skrev kongereporter for BBC, Sarah Campbell, at det var utfordrende for kongehuset å balansere hensynet til å gi offentligheten tilstrekkelig informasjon om monarkens helse, og samtidig ta hensyn til at personen Elizabeth har krav på privatliv.

PLATINUMSSÅR: Dronningen fotografert februar i år.

– Dronningen har likevel klart å beholde en betydelig støtte og sympati i befolkningen, blant annet gjennom en forsiktig, men systematisk åpning mot mediene, der hun blant annet har lagt vekt på å fremstå som «alminnelig og usnobbet».

Det skriver Store Norske Leksikon i sin omtale av den nå avdøde dronningen.

Det har alltid vært tette bånd mellom det norske og britiske kongehuset. Dronning Maud var gift med kong Haakon og var Norges dronning fra 1905 til hun døde i 1938. Kong Harald og dronning Elizabeth var tremenninger, kronprins Haakon og prins Charles er firmenninger. Noe som igjen betyr at prinsesse Ingrid Alexandra og prinsene William og Harry er femmenninger.

– Kong Olav hadde nær kontakt med det engelske kongehuset så lenge han levde. Han var fetter til to konger, Edvard VII og George VI, sa forfatteren og kongeeksperten Tor Bomann-Larsen i et intervju med NRK i 2018.

Da dronning Elizabeth skulle på sin første utenlandsreise som dronning i 1955, var det til Norge hun reiste.

Den gang ble hun møtt av daværende kong Haakon og resten av den norske kongefamilien. Etter det var hun på to statsbesøk i Norge. Først under kong Olav i 1981 og deretter kong Harald i 2001.

Da dronningen var i Norge i 2001 noen måneder før kronprins Haakon og Mette Marit giftet seg, beskrev hun kronprinsens daværende forlovede slik overfor VG:

– Hun er hyggelig, hun er veldig hyggelig.

Dronningen besøkte også Norge i 1969. Anledningen var at dronning Elisabeth, prins Philip og deres barn besøkte Vestlandet og Trøndelag med kongeskipet «Britannia». Selv om kong Olav var vert, var ikke dette ikke et offisielt statsbesøk.

Vår eget kongepar har ved en rekke ganger møtt dronning Elizabeth i Storbritannia, både ved offisielle og mer private anledninger.

