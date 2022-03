SKILT: Louise Angelica Riise og John Arne Riise giftet seg i 2014, men valgte i fjor å skille lag som venner. Sammen har de en sønn.

Konkursbo krever 810.000 kroner fra Louise Angelica Riise

Konkursboet til John Arne Riises tidligere selskap krever en tilbakebetaling på 810.000 kroner. Nå må hans ekskone Louise Angelica Riise møte i retten.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

John Arne Riises tidligere selskap Alle Skal Med AS ble begjært konkurs flere ganger fra 2019–2020.

Etter den siste begjæringen ble selskapet gransket for utbetalinger på over 900.000 kroner, og en forsvunnet bil. Saken ble omtalt i 2020 av blant annet Dagens Næringsliv.

I ettertid har en redegjørelse utført av konkursboet til selskapet avdekket en ulovlig utbetaling, og et bilsalg som aldri skal ha funnet sted. Nå tar konkursboet Louise Angelica Riise til retten.

Saken gjelder krav om tilbakebetaling, og ifølge en fersk kjennelse fra tingretten fremkommer det at konkursboet saksøker henne for å kreve et pengekrav på 810.000 kroner.

VG har vært i kontakt med Louise Angelica Riise, hennes advokat Elias Christensen, og manager Erland Bakke. De har ikke lykkes VG å få en kommentar.

I den ferske kjennelsen fremkommer det at hun er uenig i tilbakebetalingskravet. Det kommer ikke frem hvorfor hun er uenig.

Info Konkursbo og bostyrer Konkurs er en rettslig ordning som brukes når en person eller et selskap ikke kan betale det denne skylder.

For at det skal åpnes konkurs må noen sende inn en konkursbegjæring til domstolen. Dette gjøres oftest av en av selskapets kreditorer. En kreditor er en person eller virksomhet som enten har penger, varer eller tjenester til gode hos en annen part.

I denne aktuelle saken er det Skatteetaten som har begjært selskapet konkurs.

Etter en konkursåpning opprettes et konkursbo. Dette innebærer at skyldneren mister retten til å bestemme over sine egendeler og verdier.

Konkursboet ledes av en bostyrer som jobber for å ivareta interessene til kreditorfellesskapet.

Formålet er gjøre opp for kravene mot virksomheten. Dette kan for eksempel gjøres ved at konkursboet selger selskapets eiendeler, eller at konkursboet forfølger eventuelle krav mot personer eller selskaper.

Etter at bostyrer har foretatt en gjennomgang av skyldnerens økonomiske stilling, avsluttes bobehandlingen normalt ved å fordele til kreditorene midler som har innkommet under bobehandlingen.

Bobehandling kan ta alt fra noen måneder til flere år. Vis mer

Louise Angelica Riise er influencer og har vært med i blant annet «Bloggerne». Hun giftet seg med John Arne Riise i 2014, før det i fjor ble kjent at de skilles.

«Ulovlig utdeling»

Advokat Johan André Eikrem er prosessfullmektig for konkursboets søksmål, mens advokat Trude Gran Johansen er bostyrer. De ønsker ikke å kommentere saken, men viser til en årsredegjørelse fra konkursboet til selskapet fra juni i fjor.

Ifølge årsredegjørelsen viser en gjennomgang av selskapets kontoutskrifter at Louise Angelica Riise fikk en utbetaling på 900.000 kroner fra selskapet den 13. september 2019.

Hun var oppført som daglig leder fra november 2019 til mars 2020.

Utbetaling gjaldt foreldrepenger, utlegg, kjøregodtgjørelse, forsinkelsesgebyr og et honorar på 71.250 kroner for foredrag gitt i forbindelse med TV-programmet «Kjendismødre», heter det i rettsdokumentene.

I redegjørelsen legges det til grunn at det kun var dokumentert grunnlag for 90.000 kroner av den totale utbetalingen, og at resten av utbetalingen var en ulovlig utdeling.

Krevde tilbakebetaling i 2020

Konkursboet mente derfor at de 810.000 kronene måtte tilbakebetales, og rettet i november 2020 et pengekrav mot ekteparet Riise.

Kravbrevet ble ikke besvart og konkursboet tok ut forliksklage. Forliksrådet innstilte senere saken, fordi det var lite sannsynlig at partene ville komme til enighet.

Louise Angelica Riise var mottageren av utbetalingen, men ifølge årsredegjørelsen fremkommer det at hun ikke er alene ansvarlig for tilbakebetalingen:

«Som kontodisponent og som styreleder medvirket John Arne Riise til utdelingen og er dermed også ansvarlig for å tilbakeføre beløpet».

VG har spurt bostyrer om hvorfor det bare er Louise Angelica Riise som nå er stilt for retten, men har ikke lykkes å få en kommentar.

«Fiktiv» transaksjon

I kravbrevet mot ekteparet i 2020 krevde også konkursboet, ifølge årsredegjørelsen, 688.000 kroner fra John Arne Riise.

VG har vært i kontakt med John Arne Riise, og hans manager Erland Bakke. Det har ikke lykkes å få en kommentar.

Konkursboet mente at det i selskapet hadde blitt ført en transaksjon som de beskriver som «fiktiv». Dette blir støttet fra en rapport fra Skatteetaten, som er kreditoren i selskapet som krever penger.

Transaksjonen gjaldt et bilsalg som medførte at John Arnes Riises gjeld til selskapet ble redusert med 688.000 kroner.

Selskapet skulle tidligere ha eid bilen, en Audi RS5 2011 modell, etter at John Arne Riise selv solgte den til selskapet for samme sum i 2018.

Hvor bilen befant seg var midlertidig et mysterium, og i årsredegjørelsen legges det altså til grunn at bilkjøpet aldri fant sted.

Forfølger ikke bil-pengene

Det vises blant annet til at bilen har engelske skilt og at den aldri har vært registrert i Norge. Det skal heller ikke foreligge noen kostnader til bilen i 2018-regnskapet.

Skattekontoret ba ifølge rapporten om dokumentasjon på at bilen var eid av John Arne Riise, og at salgssummen ble dokumentert med takst og opplysninger om hvor bilen var parkert. Dette skal de aldri ha mottatt.

Det ble tatt ut forliksklage i også denne saken, men ble sammen med det andre kravet mot ekteparet innstilt. Bostyrer har ikke forfulgt dette pengekravet videre, men «vil imidlertid fortløpende vurdere situasjonen».

John Arne Riise solgte alle aksjene i selskapet i mars 2020. Ifølge Dagens Næringsliv skal Joakim Bruno Larsen fått selskapet gratis av Riise.

Han skal ha opplyst til bostyrer at han ikke visste hva selskapet drev med, og at grunnen til han ville ta over selskapet var at han hadde fått opplysninger om at selskapet eide en bil av betydelig verdi.

VG har vært i kontakt med Larsen som ikke ønsker å kommentere saken.