ARTIST-DUO: Det mistenkes på sosiale medier at Marcus (til høyre) – fra den kjente artist- og brødreduoen Marcus & Martinus. Dette bildet er tatt i mars i år i forbindelse med Melodifestivalen i Sverige.

Svensk «Maskorama»: Mistenker at Marcus skjuler seg bak masken

Med hint som brunost og elektrisitet skyter spekulasjonene fart – bare én episode inn i sesongen av svenske «Maskorama». – Det er veldig stas, sier artistduoens far.

Av Malene Birkeland

– Nej, men hvem er duu?! sier artist og dommer Pernilla Wahlgren mens hun hører på den såkalte Spelmannen i «Masked Singer Sverige».

I første episode sang karakteren Ed Sheerans låt «Thinking out loud» til et tydelig imponert dommerpanel.

Dommer og skuespiller Felix Herngren skryter også:

– Faen så bra han synger, sier han.

SPELMANNEN: Kan dette være Marcus eller Martinius?

På sosiale medier diskuteres det nå hett, bare én episode inn i sesongen, om Marcus Gunnarsen fra den kjente duoen Marcus & Martinus er Spelmannen.

«Det måste ju vara Marcus Gunnarsen» står det under et klipp delt på YouTube.

Flere gjetter også på Marcus eller duoen under et Instagrambilde av Spelmannen, delt av programmets egen konto.

I SVERIGE: I 2016 opptrådte Marcus & Martinus på Allsang på Skansen i Stockholm, Sverige.

Også på Jodel spekuleres det i om det ikke er en av Trofors-guttene.

730.no var de første som omtalte diskusjonen – og de har gjennomgått hintene Spelmannen gir i programmet. Nettstedet skriver blant annet det gis hint som brunost, elektrisk strøm og at «han ikke er på hjemmebane».

Navnet Spelmannen kan også hentyde til at tvillingbrødrene vant Spellemann i 2017.

Se hva de unge vinnerne sa den gang:

Faren til Marcus & Martinus, Kjell-Erik Gunnarsen, sier at de er kjent med spekulasjonene gjennom sosiale medier også.

– Det er veldig stas og veldig hyggelig det. Vi måtte jo inn å se vi også – og det var en veldig bra opptreden som fikk veldig bra tilbakemelding av dommerpanelet. Det er hyggelig å bli linket dit – men vi er nok ikke akkurat i Sverige og er med på det, sier han.

– Er Marcus der nå?

– Nei, nå er Marcus og Martinus på vei hjem fra trening. Det er ikke til stede nå, sier faren søndags kveld.

Det ville ikke vært første gangen en norsk artist skjulte seg bak en maske i et annet lands versjon av «Maskorama». I fjor var det Morten Harket som var Vikingen i britiske «Maskorama» etter lang tids spekulasjon.

– Jeg gjorde det fordi jeg trengte å bli sparket ut av min egen komfortsone. Det var gøy å være en annen, sa Harket da masken var tatt av.

Se det nervepirrende øyeblikket her:

