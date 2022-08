Youtuber Daniel Andersen (18) begraves

Torsdag tok familie, venner og fans farvel med Daniel Andersen (18). – Jeg savner deg inderlig mye, startet minneordet fra broren Simen (20).

De to brødrene Daniel (18) og Simen Andersen (20) startet egen YouTube-kanal i 2014. Den ble raskt en av landets største.

Fredag delte Simen en oppdatering om lillebroren.

– Han sovnet dessverre inn i dag, sa storebroren i en video på TikTok.

– Han har vært alvorlig syk i mange år, men han har vært dårlig nå den siste tiden, fortalte far Bjørn Gunnar Andersen i kirken torsdag.

Langesund kirke i Bamble var fullsatt i god tid før bisettelsen. Flere hundre har møtt opp, melder Varden. Kisten til 18-åringen er pyntet med en supporter-banner fra fotballaget Tottenham, sammen med lilla blomster.

– Savner deg inderlig mye

Simen hadde skrevet noen ord til Daniel, som sogneprest Margrete Holmeide leste høyt:

– Daniel du er en lillebror jeg er inderlig glad for å ha blitt kjent med. Du var min bror og bestevenn. Vi gjorde alt sammen. Kranglet mye, men ble alltid venner igjen.

– Jeg elsker deg, og vil aldri glemme deg. Jeg savner deg inderlig mye. Hvil godt i Tottenham-himmelen.

Brødrene var store sportsfans, og på en tur fikk de møte flere av spillerne i den engelsk fotballklubben.

– Elsker deg over alt

Daniels far, Bjørn Gunnar Andersen holdt minnetale for Daniel i kirken torsdag.

– Kjære Daniel, gutten min. Du blir savnet for all tid, for det fantastiske vesen du er.

– Heldigvis er det ingen som får mulighet til å glemme Daniel, fortalte Andersen.

Videre fortalte han om Daniel, og hans oppvekst.

– Daniel var sta og sær, i positiv forstand.

– Kjære gutten min, jeg elsker deg over alt. Jeg kan ikke være mer stolt, avsluttet Andersen, før han siterte Ole Brumm: «Å være sliten og nedfor er ikke et tegn på svakhet. Mest sannsynlig har du vært sterk for lenge.»

Sogneprest Margrete Holmeide holdt også tale på vegne av 18-åringens mor:

– Vi skal leve videre på alle gode minner, og dem har vi mange av.

DUO: Daniel Andersen (t.v.), faren Bjørn Gunnar Andersen og Simen Andersen. De to brødrene ble landskjent gjennom YouTube. Foto: Privat

Hadde Duchennes muskeldystrofi

Gjennom YouTube-kanalen har brødrene blitt kjent for sitt engasjement rundt mobbing. På kanalen har de også delt oppdateringer fra hverdagen.

I kommentarfeltet deler fansen flere kondolanser og minner. Faren til brødrene forteller VG at de har mottatt enormt mange fine meldinger.

18-åringen døde etter flere ukers sykdom.

– Vi har alltid vært flinke til å snakke om situasjonen vi er i, men man kan uansett ikke forberede seg på noe sånt, sier faren til brødrene Bjørn Gunnar Andersen.

Daniel hadde, i likhet med broren Simen, muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi, og har snakket åpent om livet i rullestol på YouTube. For åpenheten fikk de i 2017 prisen «årets meningsbærer» på Gullsnutten, en prisutdeling for norske youtubere.

VG møtte YouTube-brødrene til en lengre intervju i 2017, hvor de fortalte hvordan de forsto at de kom til å dø unge.

