Daniel Andersen (18) begraves

YouTube-stjernen sovnet inn fredag sist uke. Familie, venner og fansen tar farvel med 18-åringen når han torsdag begraves fra Langesund kirke i Bamble.

De to brødrene Daniel (18) og Simen Andersen (20) startet egen YouTube-kanal i 2014. Den ble raskt en av landets største.

Fredag delte Simen en oppdatering om lillebroren.

– Han sovnet dessverre inn i dag, sier storebroren i en video på TikTok.

– Han har vært alvorlig syk i mange år, men han har vært dårlig nå den siste tiden, sier faren Bjørn Gunnar Andersen i kirken.

Kirken var fullsatt i god tid før bisettelsen torsdag. Flere hundre har møtt opp, melder Varden. Kisten til 18-åringen er pyntet med en supporter-banner fra fotballaget Tottenham, sammen med lilla blomster.

– Vi skal leve videre på alle gode minner, og de har vi mange av, sier sogneprest Margrete Holmeide på vegne av 18-åringens mor i starten av seremonien.

– Du blir savnet

Også faren Bjørn Gunnar Andersen holdt minnetale for sønnen:

– Kjære Daniel, gutten min. Du blir savnet for all tid, for det fantastiske vesen du er.

– Heldigvis er det ingen som får mulighet til å glemme Daniel, sier Andersen.

Andersen forteller at Daniel var dårlig den siste tiden. Videre forteller han om Daniel, og hans oppvekst.

– Daniel var sta og sær, i positiv forstand, sier faren.

Gjennom YouTube-kanalen har brødrene blitt kjent for sitt engasjement rundt mobbing. På kanalen har de også delt oppdateringer fra hverdagen.

I kommentarfeltet deler fansen flere kondolanser og minner. Faren til brødrene forteller VG at de har mottatt enormt mange fine meldinger.

18-åringen døde etter flere ukers sykdom. I begravelsesannonsen skriver familien at bidrag for trivselstiltak ved intensivavdelingen på Sykehuset i Telemark er like kjært som blomster.

– Vi har alltid vært flinke til å snakke om situasjonen vi er i, men man kan uansett ikke forberede seg på noe sånt, sier faren til brødrene Bjørn Gunnar Andersen.

Begge brødrene har muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi, og har snakket åpent om livet i rullestol på YouTube. For åpenheten fikk de i 2017 prisen «årets meningsbærer» på Gullsnutten, en prisutdeling tilfor norske youtubere.

VG møtte YouTube-brødrene til en lengre intervju i 2017, hvor de fortalte hvordan de forsto at de kom til å dø unge.

