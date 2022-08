Brudd for Emilie Nereng

Det er slutt for Emilie Nereng (26) og samboeren gjennom mer enn seks år.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter influenceren selv på Instagram.

– Dette er vanskelig å skrive, men føles riktig å dele; Jeg og min samboer gjennom mer enn 6 år har bestemt oss for å gå hver vår vei, skriver Nereng.

Hun er avbildet liggende på en sofa sammen med hunden sin i innlegget.

På Instagram har influenceren nesten 200.000 følgere. Hun ble i 2021 kåret til årets mat-influencer og har i tillegg skrevet kokebok.

Nereng understreker at hun utelukkende har fine ting å si om eksen Torgeir Glomnes Johansen, som hun etter flere års forhold forlovet seg med i 2019.

– Vi er gode venner og snille med hverandre oppi alt dette her, men selvfølgelig gjør det også utrolig vondt.

Videre skriver Nereng at selv om hun driver en matkonto, deler hun også mye av eget liv på Instagram – noe hun mener er vanskelig å gjøre uten å være åpen om bruddet.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke ønsker å svare på noen spørsmål om situasjonen jeg er i nå. Det er uansett ikke noen grunn til å spekulere noe mer, for dette er noe han og jeg har funnet ut av sammen, skriver hun.

BRUDD: Emilie Nereng og ekssamboer Torgeir Glomnes Johansen fotografert høsten 2019 da Nereng deltok i «Skal vi danse». På daværende tidspunkt var paret forlovet.

Nereng, som ble kjent som «Voe» da hun i 2009 begynte å blogge, ble raskt en av Norges største influencere.

Hun medvirket i den første sesongen av realityserien «Bloggerne», og var også med i sesong 15 av «Skal vi danse» på TV 2.

26-åringen kom til finalen og tok en annenplass i sesong tre av TV 2s «Kompani Lauritzen», som hadde premiere våren 2022.

I bruddinnlegget fremgår det at Nereng er fast bestemt på å navigere videre i livet etter det hun hevder er sin leveregel:

– Man må gjøre det beste ut av situasjonen man er i. Og heldigvis har jeg verdens beste familie og venner rundt meg❤️, skriver hun og avslutter med en hjerteemoji.

Se video: Emilie Nereng fikk panikkangst i «Kompani Lauritzen»