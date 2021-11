Silje Nordnes (36): – Summen av alt gjorde meg utrolig deppa

For Silje Nordnes (36) utgjorde det en stor forskjell å ta tak i egen livssituasjon. Nå har hun én oppfordring til andre som sliter.

Av Ingrid Johansen og Janne Møller-Hansen (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Den runden her har vært en ny opplevelse for meg. Tidligere har jeg ikke helt forstått hva folk har snakket om når de har sagt at de har det skikkelig tungt, men nå skjønner jeg det bedre.