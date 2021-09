ÅPNER IGJEN: Her fra Rammstein sin konsert på Ullevaal Stadion august 2019.

Kulturlivet jubler: − Sykt gode nyheter

Gjenåpningen av kulturlivet får bransjen i ekstase. – Dette er selvsagt helt sykt gode nyheter, sier Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag kom kulturminister Abid Raja med gladnyheten; full gjenåpning av kultur, frivillighet og idrett. Det betyr at 1-metersregelen forsvinner, det blir slutt på faste tilviste plasser og antallsbegrensninger på større arrangementer forsvinner.

Det betyr at alt fra konsertsaler via kinosaler og rock-klubber til store fotballstadioner kan fylles til randen igjen.

– Vi teller 567 dager. 567 dager siden Bergen som første kommune innførte restriksjoner mot arrangementer med grunnlag i smittevernloven, 6. mars i fjor. Jeg kunne ha sagt mye om at det aldri skulle kommet til 567 dager, men det har dere hørt meg si før. I dag er en dag for feiring og glede, sier Tone Østerdal på vei til Vossa Jazz, den første store festivalen som måtte avlyse i mars 2020.

– Men denne helgen kan den endelig gjennomføres – og nå uten restriksjoner. Det er symboltungt, og det blir en fest!

SKAL FEIRE: Tone Østerdal i Norske konsertarrangører.

Også Hans A. Lier ved Rockefeller Music Hall og Sentrum Scene i Oslo er lettet.

– Gud, for en god nyhet! Fantastisk, er Liers første reaksjon.

– Det har vært en svært krevende tid, ikke minst for ansatte som har vært uten jobb. Nå bretter vi opp ermene og legger inn et ekstra gir. Utfordringene vil fortsatt være mange. Vi har mange billetter å selge og mange konserter å booke, men du verden: Deilig å være tilbake!

Direktør Jørgen Roll ved Oslo Konserthus, som sist uke frontet et brev til Regjeringen på vegne av landets mange konserthus og andre konsertsteder med krav om en dato for gjenåpning, er også fornøyd.

– Dette er selvfølgelig gode nyheter og på høy tid. Etter at kulturnæringen med saler og rom av myndighetene i halvannet år har blitt fremstilt som verdens farligste sted å oppholde seg, har myndighetene fremover nå et stort ansvar for å kommunisere det motsatte, mener Roll og minner om at kulturnæringen har en formidabel jobb foran seg med gjenreising på alle måter og at tilliten til myndighetene må etableres på nytt.

FORNØYD: Direktør i Oslo Konserthus, Jørgen Roll.

– Sannelig på tide! sier Hans Ole Rian i kunstnerorganisasjonen Creo.

– Dette er krav og ønsker som en samlet kulturbransje har fremmet svært lenge, og som det har vært svært vanskelig å nå inn til regjeringen med. Men jeg er selvfølgelig glad for at vi nå endelig kan begynne å planlegge for en normal situasjon også i vår bransje, sier Rian.

– For oss i Creo har kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere vært helt avgjørende. Uten den hadde flere tusen kulturarbeidere, musikere, artister, lyd-, lys- og sceneteknikere og mange andre stått helt uten inntekt de siste ett og ett halvt årene. Dessverre har dagens regjering sagt at denne ordningen skal skrotes den 30. september, sier Rian som mener dette er uholdbart.

– Selv om det åpnes opp fullt og helt nå, vil ikke bransjen være fullt og helt i gang før rundt nyttår, advarer Hans Ole Rian.

– Dette må jo feires, og det kan se ut som mange vil ha kommet seg helskinnet gjennom krisen, sier Joël Schwalenstöcker, styreleder i bransjeorganisasjonen for managere og bookingagenter, NEMAA.

Han minner også om at bransjens økonomiske utfordringer ikke er over med en gang restriksjonene heves.

– Det er viktig at departementet, Kulturrådet og bransjen sammen fortsetter å monitorere situasjonen minimum ut året, og sørger for stønad der det trengs.