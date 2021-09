I NORGE? Ryktene sier at verdensstjernene Kourtney Kardashian og Travis Barker er i Ålesund. Det er ingen bevis for at paret faktisk har tatt turen. Thomas Bergseth (t.h) lette i ni timer for et glimt av stjernene.

Kardashian-jakt i Ålesund: Har lett etter svaret hele helgen

Et bilde av Ålesund som ble lagt på Instagram, har ført til rykteflom om superstjerne-besøk i Norge. Enkelte har lett etter henne i timevis – til tross for at det ikke finnes beviser for at hun er i Norge. Eller gjør det kanskje det?

Av Selma Heiberg Hellstrand

Sunnmøringen Thomas Bergseth (18) var på skolen da han så saken om at den amerikanske superstjernen Kourtney Kardhasian hadde postet et bilde av hjembyen hans.

Sammen med to venninner reiste han rett til sentrum.

Kourtney Kardashian (42) ble en verdensstjerne sammen med resten av familien gjennom realityserien «Keeping Up with the Kardashians».

Fredag postet hun følgende bilde på Instagramstory til sine 141 millioner følgere:

Bildet er tatt fra Fjellstua mot Brosundet i Ålesund sentrum, men det er ikke kjendisen som har tatt det selv. Bildet, som har svært dårlig oppløsning, skal være hentet fra internett.

– Ingen kommentar

Fredag rant det inn med meldinger til VGs tipstjeneste med spekulasjoner om hvor stjernen kanskje var eller bodde. Flere mente at hun kanskje hadde tatt seg inn på hotel 1904. Da VG slo på tråden til hotelldirektøren var svaret kort:

– Jeg har ingen kommentar. Gjestelisten vår er uansett ikke offentlig, svarte direktør Andre Kleberg.

PÅ NORGESFERIE? Det spekuleres i om Kourtney Kardashian er på tur i Ålesund, men det er langt fra bekreftet.

På ferie med kjæresten

Kourtney har den siste tiden vært på ferie med kjæresten Travis Barker. De har postet bilder fra steder som Mexico, Italia og Frankrike de siste dagene. Og altså et oversiktsbilde av Ålesund.

Selv om det ikke finnes beviser for at Kourtney Kardashian er i Norge, er det flere som spekulerer i om den eldste søsteren i Kardashian-familien har tatt seg en tur. Den amerikanske stjernen må likevel følge regjeringens innreiseregler, som har strenge regler for reisende fra USA.

Kan dette være Kourtney?

En mor og en datter var på bytur da de kom over et par som vakte oppsikt. Kan dette være Kourtney Kardashian og kjæresten Travis Barker? undrer de.

VG har fått tips fra andre som hevder å ha sett bilder av paret samme sted.

HVEM ER DETTE? En VG-tipser sendte inn dette bildet, som de mener at ligner på Kourtney Kardashian og Travis Barker. Det finnes ingen bevis for at dette faktisk er dem.

Mor og datter syntes at det var flere ting som lignet på kjendisparet:

– Holdningene og stilen på klærne var ganske spot on etter det vi har sett på TV og i sosiale medier av paret. Den stilen er ikke hverdagskost i gatene i Ålesund, sier moren over telefon til VG.

Det finnes ingen bevis på at dette faktisk er et bilde av paret.

Håpet at hun var på en yacht

Klokken 12.00 fredag formiddag møtte Thomas Bergseth og vennene opp på Hotel 1904 etter å ha hørt ryker om at stjerneparet spiste lunsj der.

– Vi sto der en stund, men da vi skjønte at de ikke var der, dro vi til yachten «Mercury», forteller Bergseth.

Dette skal være den første store yachten som la til kai i Ålesund i sommer, skriver Sunnmørsposten. Båten ankom Ålesund tidlig søndag forrige uke, viser nettstedet Marinetraffic.

– Det er ikke kjent hvem som eier båten. Det er vanlig at eierne leier ut slike båter når de ikke bruker dem selv, skriver avisen.

Leieprisen er 170.000 euro i uken, noe som tilsvarer nesten 1,8 millioner kroner, ifølge nettstedet Yacht Harbour.

Den 50 meter lange luksusbåten kan huse 12 personer, og skal bli brukt til å spille inn en amerikansk realityserie «Below Deck», ifølge Sunnmørsposten.

IVRIG FAN: Thomas Bergseth (18) lette over hele byen etter Kardashian-søsteren. Han ønsker seg et bilde med stjernen til Instagram.

Bergseth og vennene tenkte at kjendis-søsteren kanskje befant seg på dekk.

– Hun er veganer. Det eneste vi så at de tok inn var drikke og salat, sier han.

De var ikke alene om mistanken. Rundt 20 stykker sto samlet rundt yachten på et tidspunkt, forteller Bergseth.

– Vi var først ute for å lete etter henne, men så kom hele byen og lette, beskriver 18-åringen.

PÅ BYTUR: Kourtney Kardashian og kjæresten Travis Barker overrasket folk i Venezia da de tok seg en gåtur på åpen gate søndag forrige uke.

Lette hele helgen

Rundt klokken 16 ble vennene til Bergseth lei av kjendisjakten. Men han ga seg ikke: han skulle ha et bilde med superstjernen.

Dermed ble Bergseth gående rundt i byen i fem timer til alene.

18-åringen lette også etter superstjernene i fem timer lørdag ettermiddag. Uten hell. I en sms til VG skriver Bergseth at han kanskje skal ut en tur for å lete etter paret søndag kveld også.

Hotelldirektør: – Skulle ønske

VG har ringt rundt til hoteller i Ålesund for å høre om kjendisparet har sjekket inn for en natt eller to.

Et alternativ for kjendisparet kunne vært å sjekke inn på Storfjord hotell, men daglig leder Benthe Langeland, avkrefter dette raskt.

– Jeg kan avkrefte med en gang at det ikke er noen amerikanske kjendispar på vårt hotell. For øyeblikket har vi bare norske gjester, sier Langeland og legger til:

– Men jeg skulle ønske de var her! Det hadde vært veldig kjekt å få et så celebert kjendispar hos oss, sier hun.

Direktør ved Brosundet hotel, Camilla Iren Espeseth, tror at hele hendelsen kun er tull.

– Så vidt jeg vet bor de ikke hos oss. Jeg tror det bare er tull, ler hun, men legger også til at det hadde vært kult med besøk.