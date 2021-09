DRAKE, MEN FATTET: «Certified Lover Boy» glir forbi uten å gjøre det store inntrykket på VGs anmelder.

Plateanmeldelse: Drake – «Certified Lover Boy»: Levemann på autopilot

ALBUM: RAP

Drake

«Certified Lover Boy»

(OVO/Republic)

Sex, status og selvransakelse à la Drizzy.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er vanskelig å styre utenom Kanye Wests megalomane nye plate «Donda» når Drakes sjette studioalbum skal oppsummeres.

Ikke bare skal Ye ifølge ryktene ha utsatt eposet sitt bevisst for å sabotere momentumet til sin kanadiske nemesis – med 21 låter som totalt tikker inn på halvannen time, deler «Certified Lover Boy» noe av den samme forstoppede kvaliteten.

Der stopper imidlertid likhetene. For mens Kanyes traumer, tvil, stormannsgalskap og sporadiske streif av rå genialitet gjør «Donda» til en utmattende lytteopplevelse de færreste av oss nok har kommet helt til bunns i ennå, oppfører «Certified Lover Boy» seg diametralt motsatt – den glir forbi, elegant og vellydende, uten å etterlate det store inntrykket.

Hvis ikke tittelen – eller det Damien Hirst-designede og dypt tåpelige platecoveret – skulle gi bort poenget umiddelbart: Det er mye kåthet i monitor her. Right Said Freds notorisk kørka «I’m Too Sexy» graves opp uten hell på Future- og Young Thug-gjestede «Way 2 Sexy», og på «Girls Like Girls» lirer 34-åringen av seg linjen «say that you a lesbian, girl/ me too». OK.

Tilløp til ettertenksomhet løfter det Beatles-via-Masego-samplende åpningssporet «Champagne Poetry», som i tillegg setter den musikalske standarden for albumet. Det låter så luftig og svevende at det er umulig å la seg rive med, enten Drizzy fremsetter trusler («Knife Party»), skryter av all luksusen («7am at Bridle Path»), synes synd på seg selv («No Friends in the Industry» eller angrer på gamle synder («Fucking Fans»).

Synd, for høydepunktene – spretne og utypiske «Fountains», som løftes av den nigerianske sangeren Tems, og «You Only Live Twice», med Rick Ross og Lil Wayne i glupsk slag – viser at Drake kan når han gidder.

BESTE LÅT: «Fountains»