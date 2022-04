VETERAN: Gilbert Gottfried på «Comedy Central Roast of Joan Rivers» i Los Angeles i 2009.

Komiker Gilbert Gottfried er død

Den verdensberømte skuespilleren og komikeren Gilbert Gottfried ble 67 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Forbes og en rekke andre amerikanske medier melder tirsdag kveld om den amerikanske stjernens bortgang.

Gottfrieds etterlatte skriver i en kunngjøring på Gottfrieds egen Twitter at de er knust over å bringe nyheten.

Komikeren har vært syk i lang tid.

«Gilbert var en fantastisk ektemann, bror, venn og far til sine to unge barn. Selv om dagen i dag er trist for oss alle, vær så snill å la oss le så høyt som mulig i ære for Gilbert», skriver de pårørende.

På filmnettstedet IMDb står Gottfried oppført med 184 filmer, videospill og TV-prosjekter siden gjennombruddet i 1980. Særlig kjent er han for å gi stemme til «Aladdin».

Variety og andre medier omtaler avdødes stemme som ikonisk.

Allerede som 15-åring begynte Gottfried å opptre som standup-komiker hjemme i Brooklyn i New York.