PÅ JOBB: Thor Haavik avbildet i Salhus kirke i 2020, da han ble innsatt som prest.

Prest Thor Haavik vil se på det historiske grunnlaget for Jesu oppstandelse

Jesus sto opp fra de døde 1. påskedag, ifølge den kristne tro. Dette ønsker nå prest og «Farmen»-kjendis Thor Haavik (27) å finne historisk grunnlag for.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

1. påskedag er blant de helligste dagene i kristendommen, dagen da Jesus skal ha stått opp fra de døde etter korsfestelsen på Golgata i Jerusalem.

Prest Thor Haavik, kjent for sin deltagelse i «Farmen» i 2020, ønsker nå å finne det historiske grunnlaget for troen på oppstandelsen, skriver Vårt Land.

Lager TV-serie

Haavik tok for seg problemstillingen i sin masteravhandling i teologistudiet, og nå lager han en TV-serie for å komme nærmere til bunns i saken.

– Om Jesus bare døde, punktum, så er det ikke noe spesielt med ham. Men dersom han virkelig sto opp fra de døde, så er han verdt å lytte til. Da er det en guddommelig inngripen i menneskets historie, sier Haavik.

TV-serien lages i samarbeid med den kristne medieorganisasjonen Tro & Medier, og de tre episodene legges ut i sosiale medier i disse dager.

Marius Timmann Mjaaland er professor i systematisk teologi ved Universitetet i Oslo. Han sier han har stor forståelse for ønsket om å «bevise» Jesu oppstandelse, men mener dette er umulig.

– Mysteriet er kanskje fascinerende fordi det er et mysterium. Man forsøker å finne så mye kunnskap som mulig, men det er kanskje like mye uvissheten som gjør at man fortsetter å undre seg og å være nysgjerrig, sier Mjaaland.

Haavik sier til Vårt Land at han er enig i at det ikke kan finnes endelige bevis for historien, men at det likevel er interessant å se på det historiske grunnlaget.