KJÆRESTER: Ebba Rysst Heilmann og Lars Ståle Haugland Fjellbakk har fått barn sammen.

Ebba Rysst Heilmann er blitt mamma

Ebba Rysst Heilmann (36) har funnet kjærligheten igjen, og 12. april fødte hun en datter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter den nybakte mammaen til VG.

Heilmann, som var kjæresten til Ari Behn de siste tre årene han levde, er forelsket igjen. Den utkårede er Lars Ståle Haugland Fjellbakk (43), og nå er de blitt foreldre sammen.

– Jeg har fått meg en helt fantastisk mann. Vi møttes i en veldig skjør tid, noe som jeg hverken hadde forventet eller håpet på siden Ari døde. Jeg er fremdeles stolt av meg selv som tillot meg å bli glad i noen igjen, skriver Heilmann i en e-post.

– Det er ikke gitt når man opplever det jeg og mange andre har opplevd. Jeg var ikke sikker på om jeg ville klare det eller tørre det, legger 36-åringen til.

Har flyttet

Heilmann kommer opprinnelig fra Moss, men har bodd i Oslo de siste årene. Nå har hun gjort sørlending av seg og flyttet inn sammen med kjæresten og barnefaren – i Arendal – i et hvitt hus ved sjøen.

Datteren kom til verden på Arendal sykehus tirsdag.

– Hun skal hete Ellie. Etternavnet er foreløpig en umulig oppgave, sier den nybakte mammaen.

Fødselen gikk fint, og alt står bra til med både mor og barn.

– Vi er begge i en slags hormonrus, sier hun humoristisk.

– Jeg har prøvd å forberede meg på at det ville være en blanding av helt hinsides vondt, skummelt og helt fantastisk. Og det stemte. Jeg har alltid hatt respekt for kvinnen og kvinnens fødeegenskaper – og hva det koster. Men å oppleve det selv, gir en helt spesiell kraft. Vi kvinner er rett og slett helt rå.

Derfor «hemmelig»

– Hvorfor har du ikke snakket offentlig om svangerskapet?

– Jeg har rett og slett vært veldig dårlig med svangerskapskvalme og har derfor hatt et ganske krevende svangerskap, svarer Heilmann.

For å holde motivasjonen oppe psykisk, hadde hun behov for å holde det for seg selv.

– Alle svangerskap er forskjellige, men igjen – all respekt til kvinner som gjør denne jobben. Det er underkommunisert hvor tungt det er.

Takknemlig

– Hvordan vil du beskrive tilværelsen akkurat nå?

– Total lykkerus, svarer Heilmann og legger til at det innebærer alt av barselstårer, latterkramper og hundre prosent bekymring for det bitte lille menneske som er helt avhengig av foreldrene sine.

– Men den virkelig sterke følelsen er at jeg er så utrolig takknemlig for at jeg turte å gå videre i livet mitt. Livet er så uforutsigbart og kort. Alt kan dessverre skje over natten. Både de tingene som er jævlig og de tingene som er fine, sier Heilmann.

HJELPER ANDRE: Ebba Rysst Heilmann, her avbildet i 2018, holder nå foredrag for å bistå andre i sorg.

Etter Behns bortgang har 36-åringen snakket om livet, sorgen og veien videre i NRK-podkasten «Ari». Heilmann har også delt tanker på Instagram-kontoen @Hunsanoe.

Hvordan har du lært å leve med sorgen etter Ari?

– Jeg har lært at vi mennesker kommer oss gjennom det utrolige, selv om vi ikke tror det selv. I sorgen må vi stole på de menneskene vi har rundt oss, ta imot hjelp og tørre å gjøre oss sårbare.

Hvis ikke blir sorgen verre, tror Heilmann. Det første halvåret etter Ari døde, følte hunfor første gang at hun ikke skulle bevise noe.

– Og i det oppsto det menneskemøter som jeg har med meg hver dag resten av livet. De menneskemøtene oppstår fremdeles og betyr utrolig mye for meg. Vi må ikke glemme viktigheten av hverandre når livet blir snudd på hodet.

TRILLETUR: Oppi her ligger lille Ellie, som foreldrene ikke ønsker å vise frem riktig ennå.

Heilmann er utdannet jurist og rettssosiolog. Etter at Ari Behn gikk bort har hun holdt mye foredrag om hvordan sorg kan forstås, og hvor ulikt mennesker reagerer på det.

– Jeg visste ikke hva sorg på alvor innebar før Ari døde. Hvis vi tør å dele de erfaringene vi har med hverandre og tør å bruke seg selv oppi det i tillegg, kan det gjøre store forskjeller for folk. Men det krever en hel del av oss å tørre og blottlegge oss selv, mener Heilmann.

Hun forteller at mange har tatt kontakt med henne om at de har dårlig samvittighet når de blir glad igjen.

– Det kan vi ikke ha. Vi må leve videre og heller leve litt ekstra for dem som ikke klarte det. Det er veldig viktig for meg å kunne bidra til dette. Følelsen å sitte igjen med en nesten ubærelig sorg etter selvmord, unner jeg ingen. Og livet kan og blir bra igjen. Selv om savnet og sorgen alltid vil være med deg.