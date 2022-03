MANAGER: Erland Bakke.

Kjendismanager Erland Bakke er tiltalt

Politiet bekrefter fredag kveld at kjendismanager Erland Bakke (43) er tiltalt for flere forhold.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg kan bekrefte at det er tatt ut tiltale mot Erland Bakke og at saken er sendt til Oslo tingrett for beramming. Tiltalen gjelder blant annet samme forhold som siktelsen som ble kjent før jul, sier politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine til VG.

I desember i fjor fortalte VG at Oslo politidistrikt åpnet etterforskning på bakgrunn av en anmeldelse mot kjendismanager Erland Bakke (43). Bakke ble anklaget for å ha fabrikkert en e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV-profil og Farmen-programleder Mads Hansen (38). Bakke ble siktet i saken.

VG har kontaktet Bakke for en kommentar. Bakke henviser til en artikkel fredag kveld i Dagbladet, som omtalte tiltalen først, der han sier følgende:

– Politiet mener jeg har gjort noe ulovlig, noe jeg er uenig i. Men denne uka konkluderte politiet med tiltale og rettssak.

Bakke gikk ut på Facebook fredag og sa at han gir seg som manager.

I fjor fortalte politiadvokat Kveine følgende om etterforskningen:

– Vi har siktet en person i saken. Politiet etterforsker saken langs flere akser, herunder politiavhør samt taktiske, tekniske og digitale etterforskningsskritt, skrev politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine til VG den gangen.

– Er det flere som er tiltalt i saken?

– Nei, det er bare Erland Bakke, sier Kveine til VG.

VG omtalte konflikten i en lengre artikkel om Bakkes forretningspraksis i oktober i fjor.

Managementselskapet til Mads Hansen, som omtales i denne saken, er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.