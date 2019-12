LAMMET: Agna Hollekve måtte stå over tirsdagens hinderløype som en konsekvens av borreliose og voldsomme lammelser i ansiktet. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Agna om de voldsomme lammelsene: – Ikke klar over hvordan jeg så ut

To nye deltagere måtte forlate «Farmen» onsdag. Dermed er tre deltagere klare for det store finaleprogrammet, deriblant borreliose-syke Agna Hellekve.

Tirsdag var det Berit Ivy Junge (31) og Leif Kristian Tindeland (28) som var de to første som måtte forlate «Farmens» finaleuke. Onsdag var det Vibecke Granaas (44) og utfordrer Silje Momrak (32) sin tur til å si adjø.

Semifinalistene i søndagens finalprogram er med det Ingebjørg Monique Haram (31), Agna Hollekve (47) og Erik Rotihaug (24).

De fleste TV-seere har nok bitt seg merke i de dramatiske lammelsene i Agnas ansikt har tiltatt i styrke den siste uka - etter at hun fikk påvist borreliose på gården som en følge av et flåttbitt.

I tirsdagens program valgte hun også å stå over hinderløype-konkurransen som en konsekvens av sykdommen.

– Det var ikke noe uforsvarlig over å fortsette «Farmen»-oppholdet. Det var ingen fare for at jeg skulle «ta meg ut», bortsett fra at jeg måtte tenke gjennom hvilke øvelser jeg var med på og ikke. Og det var grunnen til at jeg sto over hinderløypa, sier 47-åringen til VG.

– Hva tenker du når du sitter og ser deg selv på TV i denne tilstanden?

– Huff, jeg tenker «var det så galt»? Vi hadde ikke speil på gården, men noe lurvete greier vi prøvde å speile oss i, men når jeg brukte det kunne jeg ikke se at mimikken var vekk. Egentlig var jeg ikke klar over hvordan jeg så ut, forteller hun.

«Farmen»-deltageren understreker at lammelsene ikke var det verste i den situasjonen hun var i.

SEMIFINALISTENE: Ingebjørg Monique Haram, Erik Rotihaug og Agna Hollekve er aller tre klare for finaleepisoden av «Farmen». Én av dem går helt til topps. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det verste var at jeg var i så forferdelig dårlig form. Almenntilstanden var vanvittig nedsatt, jeg gikk på under halv maskin.

Ifølge Hollekve gikk hun med sykdommen i drøye seks uker inne på «Farmen»-gården, men det var først da lammelsene tok tak at hun fikk klarhet i hva som faktisk var galt.

– Jeg var hos legen noen dager før lammelsene oppsto, på grunn av hodepine og nakkesmerter. De trodde det skyldtes stress. Jeg roet meg med det og fikk paracet. Da jeg fikk lammelser måtte jeg tilbake til legen. Der fikk jeg beskjed om at det skyldtes enten hjerneslag eller borreliose.

– De anbefalte meg å ta en tur på sykehuset, tilføyer hun med et smil.

NÆRE PÅ: Vibecke Granaas kom langt i høstens «Farmen»-eventyr, men onsdag sa det stopp. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Var du redd for at det skulle bli permanent?

– Ja, det er klart, men jeg visste ikke da hvor galt det var. Jeg har nok kommet meg litt unna ved at jeg ikke var helt klar over hvordan jeg så ut. Og så fikk jeg bekreftelse fra lege og sykehus at de aller fleste blir helt bra igjen, mens noen får små, varige mén.

Det var hun selv som ble oppmerksom på hva som var i ferd med å skje med ansiktet hennes.

– Jeg klarte plutselig ikke å stramme munnen rundt skjeen når jeg skulle spise. Da skjønte jeg at det var et eller annet som ikke stemte. Jeg slet også med å åpne det ene øyet, og da lurte jeg på hva dette var for noe. Men produksjonen var flinke til å ta det på alvor. De fulgte meg opp, og passet på at alt var i orden. Det skal de ha skryt for.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Silje Momrak er ute av «Farmen». Det ble klart onsdag. Foto: Alex Iversen, TV 2

Senere måtte hun tilbake igjen til legen for en ny sjekk.

– Legen jeg hadde først mistenkte at det kunne være herpes-virus, en annen variant av denne borreliosen - en farligere én. Hvis det hadde vært den varianten måtte jeg ha blitt lagt inn på sykehuset og i så fall ha avsluttet «Farmen». Rett før den aller siste tvekampen mellom Leif Kristian og Mathias fikk jeg beskjed om at det ikke var det.

– Så på dette tidspunktet visste du ikke om du skulle fortsette «Farmen»-oppholdet eller ikke?

– Nei, akkurat da visste jeg ikke det.

– Vurderte du på dette tidspunktet å dra hjem?

– Nei, da hadde vi kommet så langt i produksjonen, at med mindre jeg hadde blitt sparket ut, var det ikke noe alternativ for meg å reise. Det var bare å krumme nakken og prøve så godt en kunne. Hadde det vært en mann derimot, hadde han nok gitt seg, sier hun spøkefullt.

47-åringen fra Sogndal fikk antibiotika, og nå, flere uker etter at «Farmen»-innspillingen var over, føler hun seg mye bedre.

– Jeg er nesten bra igjen. Egentlig kan jeg vel si at jeg er helt bra. Det går ikke an å se noe til lammelsene i ansiktet nå.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er det kun to av hundre flåttbitt som medfører borreliose.

– Jeg var uheldig, men samtidig veldig heldig med tanke på at dette slo ut med lammelser i ansiktet. Om ikke hadde jeg nok blitt gående i den dårlige tilstanden jeg var i uten å mistenke at det kunne skyldes noe annet enn den situasjonen vi var i. Det er bra at jeg fikk relativt fort behandling, medgir hun til VG.

