TAR GREP: Willie Nelson sliter med pusten og avlyser 30 konserter som en følge av helseproblemene. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Willie Nelson avlyser turné på grunn av trøbbel med helsa

Countrystjernen bekrefter at han trenger tilsyn av lege.

Countrylegenden Willie Nelson (86) har egentlig 30 konserter igjen på sin sommerturné, men nå avlyser han samtlige gjenværende spillejobber. Det skriver 86-åringen på Twitter, noe som blir gjengitt av blant andre Hollywood Reporter.

Avlysningene skyldes helsemessige årsaker.

«Til mine fans. Jeg er lei meg for at jeg må avlyse turneen min, men jeg har fått et pusteproblem som jeg må la legen min få undersøke», lyder countrysangeren melding på Twitter.

De 30 konsertene skulle, ifølge musikerens egen hjemmeside, gått av stabelen over store deler av USA, deriblant California, Texas, Michigan og New York. Turneen var planlagt å pågå frem til 29. november.

Dette er ikke første gang at Nelson avlyser eller avbryter konserter. De seneste årene har han flere ganger blitt tvunget til avlyse på kort varsel på grunn av helsen, men hittil har han alltid lyktes med å komme seg på beina igjen.

I august 2017 avlyste han en konsert - også den gang på grunn av pustebesvær. Året etter, i 2018, avlyste han flere spillejobber etter å ha pådratt seg influensa - i tillegg til at han hoppet av den store Outlaw-festivalen på grunn av sykdom, skriver Hollywood Reporter.

Countryikonet har opp gjennom årene også blitt utsatt for falske dødsbudskap på nettet, noe han selv synger om i låten «Still not dead» på albumet «God’s problem child» fra 2017.

Publisert: 08.08.19 kl. 10:30