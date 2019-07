NY KJÆRESTE: Michael Sheen under arrangementet Pride of Britain i oktober 2018. Foto: Steve Parsons / PA Wire

Michael Sheen (50) venter barn med svenske Anna Lundberg (25)

– Vi venter en liten engel, skriver Hollywood-stjernen på Twitter.

Nå nettopp

Skuespilleren kom med den glade nyheten onsdag morgen amerikansk tid.

– Veldig glad for å la alle vite at min partner Anna og jeg venter en liten engel. (Bare for å være klar – vi skal ha barn!), skriver stjernen på Twitter, og legger blant annet ved en liten emoji av det svenske flagget.

Sheen er blant annet kjent fra serier og filmer som «The Masters of Sex», «30 Rock», «Twilight», «Frost/Nixon» og «Midnight in Paris».

Snakket om foreldrerollen

Fra før har Sheen datteren Lily Mo Sheen (20) med ekskjæresten, filmstjernen Kate Beckinsale. De gikk fra hverandre i 2003, etter åtte år sammen, skriver Hollywood Reporter.

– Jeg tror det å være forelder er det mest utfordrende du kan gjøre, sa Sheen i et intervju med Guardian i 2010.

– Men det er vanskelig. Jobben min gjør at jeg er mye borte fra Lily, og tiden vi har sammen er veldig viktig. Når jeg er på settet, prøver jeg å få snakket med henne hver dag, sa han videre.

Ville gi seg som skuespiller

I 2016 kunngjorde Sheen at han ville legge skuespillerkarrieren til side, og flytte fra Los Angeles til sitt opprinnelige hjemsted Port Talbot i Wales. Nå er han imidlertid aktuell i TV-serien «Good Omens», som fikk terningkast fem av VGs anmelder.

Sheen var da samboer med den amerikanske komikeren Sarah Silverman (46), og sa til Time at han var usikker på hvordan flyttingen hans ville påvirke forholdet.