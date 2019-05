VANT FREM: Osnes maskin krevde 205.000 kroner av Leif Einar «Lothepus» Lothe, men tapte i retten. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Leif Einar Lothe frikjent i retten

Den kjente TV-profilen får 150.000 kroner i erstatning.

Nå nettopp







For drøye to år siden ble det kjent at reality-kjendis Leif Einar «Lothepus» Lothe (49) hadde havnet i en fastlåst krangel med om steinmasser til en verdi av over 400.000 kroner.

Bakgrunnen for krangelen er at Nå Maskin AS, selskapet til «Lothepus», skal ha fått jobben med å utføre grunnarbeid hos en privatperson i Odda. Steinmassene skal ha blitt kjørt vekk og brukt på andre prosjekter, noe som fikk Osnes Maskin til å reagere.

Sjefen der, Gunnar Lien, mente nemlig at han hadde en avtale med tomteeier om at han skulle overta overskuddsmassen.

Husker du denne? Petter Pilgaard snakker om sitt nære vennskap til «Lothepus»:

Ifølge Lien skulle dette ha blitt kommunisert til Leif Einar Lothe, som nektet å forholde seg avtalen. Han mente at det dette aldri ble gjort kjent for Nå Maskin da kontrakten om grunnarbeidet ble underskrevet.

Osnes Maskin krevde 205.000 kroner i erstatning. Denne uken ble saken avgjort i Hardanger tingrett, skriver Bergens Tidende.

I dommen fra 1. mai slår tingretten, ifølge avisen, fast at partene avga forklaringer som er sprikende og gjensidig utelukkende. Derfor forholder retten seg primært til tidsnære dokumentbevis, som avtalen om grunnarbeidet.

les også Forlater Joar: Nå vil «Lothepus» på ekspedisjon

Retten lander på at Nå Maskin ikke kunne ha forutsetninger for å vite at grunneier og Osnes Maskin hadde inngått en avtale om at sistnevnte skulle få den aktuelle steinmassen.

Derfor ble Nå Maskin frifunnet – og saksøker er dømt til å betale Lothepus 150.000 kroner i erstatning, skriver Bergens Tidende.

I 2017 uttalte Lien til VG at han var «frustrert, fortvilet og forbannet» fordi han mener Lothe ikke har levert tilbake steinmasser som Lien mente han hadde krav på.

Publisert: 07.05.19 kl. 15:59