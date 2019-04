SAVNET: Det er 20. april ett år siden artisten Tim Bergling gikk bort. Familien forteller at de tar en dag av gangen. Foto: Amy Sussman / TT NYHETSBYRÅN

Ett år siden Avicii døde: – Forferdelig å leve med sorgen

Det er lørdag ett år siden Tim «Avicii» Bergling gikk bort 28 år gammel. Den verdenskjente artistens mor, Anki Lidén, forteller til Aftonbladet at det fortsatt er vanskelig.

I en SMS til Aftonbladet skriver hun om den tunge tiden, og forteller at hun ikke orker å stille til intervju.

– Noen dager er ok, andre er verre enn før. Det er uutholdelig at Tim er borte for alltid. Nå har det sunket inn, og det er forferdelig å leve med sorgen. Jeg kan bare ta en dag av gangen, skriver hun.

Den verdenskjente DJ-en Tim Bergling valgte å avslutte livet sitt på ferie i Muscat i Oman 20. april i fjor.

Startet stiftelse

Kort tid før ettårsdagen for sønnens død, valgte Lidén, sammen med Berglings far, Klas Bergling, og starte en organisasjon som jobber med forebyggende med psykiske lidelser og selvmord.

– Tim ville gjøre en forskjell – at vi starter stiftelsen i Tims navn er en måte å hedre hans minne og arbeid i hans ånd, skrev familien i en pressemelding.

VANSKELIG: Klas Bergling og Anki Lidén forteller at de har hatt det svært vanskelig etter at sønnen gikk bort. Her fotografert på en filmpremiere i 2008. Foto: Bertil Ericson / TT / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere i april åpnet også far Bergling opp om savnet etter sønnen.

– Omgivelsene spør oss om det ikke føles bedre nå som det er gått et år. Men sannheten er at det er mye verre. Det er kommet til et helt annet perspektiv, en helt annen dybde i savnet, fortalte han til Dagens Nyheter tidligere i april.

Klas Bergling fortalte også om den første tiden etter sønnens død, og at han egentlig ikke forsto hva som hadde skjedd.

Han fortalte også at både han og Berglings mor hadde vært bekymret etter at sønnen fik sitt gjennombrudd, mye på grunn av turnévirksomheten som tappet ham for krefter. Deres oppfatning var likevel at han hadde det mye bedre den siste tiden før han tok sitt eget liv.

– Anki og jeg har i ettertid skjønt at mange som tar sitt eget liv har vært veldig lykkelige like før. Jeg kan forstå det. Lettelsen over at man har nådd et sted i livet hvor man endelig skal få det godt, fortalte han.

I NORGE: Avicii på scenen under Findings Festival på Bislett i 2015. 6. juni kommer artisten med ny musikk – over ett år etter sin død. Foto: Frode Hansen

Kom med ny musikk

Da Bergling døde var han i ferd med å gjøre seg ferdig med et nytt album, som familien besluttet at skulle gis ut. Den første singelen, på albumet som har fått navnet «TIM», kom 10. april. Det slippes i sin helhet på Sveriges nasjonaldag 6. april.

– Spre glede gjennom min musikk, spre budskapet. Og nyt av fremgangen, Men ikke av den materialistiske fremgangen, hadde Avicii skrevet på sin mobiltelefon tre dager før sin død.

Bergling skal etter sigende ha etterlatt seg over 200 upubliserte låter, hvor flere omtales som noe av det beste artisten har produsert på flere år.

