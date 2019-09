ÅPNER OPP: I et intervju med Harper’s Bazar forteller Demi Moore at hun spontanaborterte da hun var sammen med Ashton Kutcher. Foto: Hahn Lionel/ABACA / ABACA

Demi Moore (56) viser seg splitter naken i motemagasin

Den verdenskjente skuespilleren kaster alle klær, og åpner opp om hemmeligheter hun har holdt på i flere år.

Skuespiller Demi Moore (56) kaster klærne, men «stripper» på mer enn én måte i oktoberutgaven til motemagasinet Harper’s Bazar.

I magasinet poserer «Striptease»-stjernen splitter naken, sett bort fra en rosa hatt hun har på hodet, samt et diamantarmbånd på høyre arm. I intervjuet avslører 56-åringen også hemmeligheter fra privatlivet hun har båret på i mange år.

Skuespilleren, som giftet seg med skuespillerkollega Ashton Kutcher i 2005, da hun var 42 år gammel og han 27, forteller nemlig at hun spontanaborterte på den tiden folk harselerte med at hun var en «bestemorbrud» i forbindelse med bryllupet med Kutcher.

Paret skilte seg i 2013.

Spontanaborten var noe hun ikke ønsket å dele med offentligheten den gang.

– Jeg har ingen interesse av å fremstå som et offer, sier hun i intervjuet med Harper’s Bazar, ifølge nettstedet Fox News.

Moore forklarer at hun alltid har hatt en mentalitet som sier at alt skjer for en grunn, selv tragedier som å miste et barn eller den turbulente skilsmissen med eksmannen Bruce Willis. Det samme gjelder diverse negative presseoppslag rundt henne som person, mener hun.

KASTER KLÆRNE: Demi Moore kaster klærne i oktoberutgaven av Harper’s Bazar. Foto: Harper’s Bazar

– Alt som skjer i våre liv informerer oss om noe. Det former oss, uansett hva det måtte være. Alle som trodde de visste hvem jeg er/var, de presset meg ut av to elementer: Min komfortsone og min selvkontroll, sier hun noe kryptisk.

Dette skal ha vært en faktor da hun til slutt endte med å kjempe en hard kamp for å holde seg edru i 40-årene. Hun kom seg omsider ut av problemene, men ble innlagt på rehab i midten av 1980-tallet grunnet narkotika- og alkoholavhengighet.

I januar 2012 skrev People at hun hadde havnet på sykehus etter å ha kollapset i hjemmet sitt i Los Angeles.

Nå går imidlertid alt så mye bedre for Demi Moore, som ordnet opp - ikke bare for sin egen del - men også med tanke på døtrene Rumer (31), Tallulah (25) og Scout (28).

– Som kvinne, mor og kone finnes visse verdier som jeg holder hellige, og det er i den ånden jeg valgte å gå videre med livet mitt på. Døtrene mine hjalp meg å bryte mønsteret, forteller hun til Harper’s Bazar.

