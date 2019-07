GIKK BORT: Disney-skuespiller Cameron Boyce døde søndag som følge av en medisinsk tilstand han fikk behandling for. Nå er det bekreftet hvilken tilstand det er snakk om. Foto: O'Connor / AFF

Disney-skuespiller (20) døde – familien bekrefter dødsårsaken

Søndag ble det bekreftet at 20-åringen hadde gått bort. Nå bekrefter familien dødsårsaken.

Cameron Boyce (20) døde i søvne etter å ha fått et anfall «knyttet til den medisinske tilstanden han fikk behandling for», bekreftet en talsperson for familien tidlig søndag morgen amerikansk tid.

Nå bekrefter familiens talsperson den medisinske tilstanden og dødsårsaken til E! Online:

– Camerons tragiske dødsfall skyldtes et anfall, som var et resultat av hans helsetilstand. Denne tilstanden var epilepsi. Vi prøver å komme oss gjennom denne hjerteskjærende tiden, og ber fortsatt om at familien får ro. Slik kan alle de som kjente og elsket ham få sørge og planlegge hans begravelse, som i seg selv er smertefullt, heter det i uttalelsen.

Kjent fra Disney

Skuespilleren Cameron Boyce har blant annet spilt i flere serier på Disney Channel, og mot Adam Sandler i filmen «Grown Ups» fra 2010 og i oppfølgerfilmen fra 2013.

Komiker Adam Sandler spilte Boyces pappa i filmene, og er blant dem som har uttrykt sin sorg på sosiale medier etter at dødsfallet ble kjent.

Også hans medspiller i Disney-filmen «Descendants», Dove Cameron (23), sørger over tapet av sin gode venn gjennom en rekke videoer hun har delt på Instagram.

– Cameron var magisk, en engel på jord, sier hun i en av videoene hvor hun hedrer sin avdøde venn.

– Farvel min kjære, kjære venn og bror. Du etterlater deg et stort tomrom som aldri kan fylles, sier hun i en annen video.

Publisert: 10.07.19 kl. 13:22