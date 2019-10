PRINSEPAR: Prins Harry og hans hertuginne Meghan i Johannesburg tidligere denne uken. Foto: MICHELE SPATARI / AFP

Hertuginne Meghans far: Sønderknust etter brevlekkasje

For første gang siden han delte et opprørt, håndskrevet brev fra Meghan (38) med hele verden, snakker Thomas Markle (75) med pressen igjen.

Ikke overraskende er det den britiske tabloidavisen Daily Mail som enda en gang har fått hertuginnens far i tale.

Det vakte stor oppsikt på nyåret i år da Thomas Markle lekket et privat og håndskrevet brev fra datteren til nettopp Daily Mail. I brevet kom det tydelig frem hvor såret og skuffet Meghan er over sin far.

For en uke siden ble det kjent at prins Harry (35) har saksøkt avisen for å ha publisert konas brev.

I kjølvannet av det ferske søksmålet forklarer Thomas Markle at han følte seg tvunget til å dele brevinnholdet, til tross for at han aldri hadde tenkt at det skulle komme ut i offentligheten.

Til Daily Mail opplyser han at han gjorde som han gjorde etter at en ikke navngitt venninne av Meghan hadde lekket det som skulle være innhold fra samme brev, til amerikanske People.

– Det brevet ble presentert på en måte som satte meg i et dårlig lys, og det var usannheter. Innholdet ble opplyst å være en utstrakt hånd fra Meghan til meg i håp om å reparere skaden i forholdet, men sannheten er at det ikke var et sånt brev, sier Markle til avisen.

– Jeg har rett til å forsvare meg selv, sier han og forklarer at han ikke oppfattet datterens brev som kjærlig og forsonende.

– Det føltes mer som en endelig avskjed, sier han.

ISFRONT: Thoma Markle har ikke sett datteren sin Meghan siden hun giftet seg med prins Harry i mai. Foto: Rachpoot/MEGA / MEGA

Helt siden før Meghan giftet seg med prins Harry i mai i fjor, har det vært åpenbart for hele verden at den nye hertuginnen er på kant med store deler av sin amerikanske farsfamilie.

Da faren heller ikke kom i bryllupet, var «skandalen» komplett. Siden har det bare ballet på seg, og Thomas Markle har vært en gjenganger i den britiske storavisen. Der har han utbrodert feiden med datteren og forklart for all verden at han heller ikke ble informert om at han skulle bli bestefar, før han hørte nyheten på radio.

Men det toppet seg for alvor da pappa Markle i februar lekket store deler av det høyst private, fem sider lange håndskrevne brevet til avisen – et brev Meghan hadde sendt ham via sin advokat et halvt år tidligere.

Thomas Markle forklarer nå at han reagerte på at svaret han sendte til datteren i august 2018, ble nevnt i People. Han hevder at han selv frem til da hadde levd i uvisse om hvorvidt Meghan hadde mottatt hans svarbrev.

Daily Mail presenterte bilder av Meghans håndskrevne brev i februar:

«Pappa, det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Jeg forstår ikke hvorfor du velger denne veien og unnlater å se hvor mye lidelse du forårsaker», skrev hun.

Hertuginnen fortsetter med å skrive at faren har «knust hjertet hennes i en million biter», aller mest fordi hun mener at han lar seg utnytte og overtale til ikke å fortelle sannheten.

Thomas Markle, som bor i Rosarito i Mexico, er i harnisk over det han sier er usanne påstander om at han skal ha krevd penger for å dele brevinnholdet. 75-åringen hevder at han ikke har mottatt et øre.

– Jeg ble sønderknust over brevlekkasjen, sier han.

Prinsen forsvarer kona

Prins Harry på sin side er ikke mindre opprørt. I en lang, skriftlig uttalelse på hertugparets hjemmeside, skrev han 1. oktober:

«Dessverre har min kone blitt et av de siste ofrene for en britisk tabloidpresse som kjører kampanjer mot enkeltindivider uten tanker på konsekvensene – en hensynsløs kampanje som har eskalert det siste året, gjennom hele svangerskapet og mens hun oppdrar vår nyfødte sønn».

«Min største frykt er at historien skal gjenta seg», lyder det fra prinsen, som skrev at det nettopp var «de samme sterke kreftene» som kostet hans mor livet.

Denne uken saksøkte prins Harry ytterligere to aviser for telefonavlytting.

