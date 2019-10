PÅ LITTERA-TUR: Kronprinsparet, Mette-Marit og Haakon, ble møtt av et omfangsrikt tysk presseoppbud da de ankom Frankfurt tirsdag formiddag. Foto: Heiko Junge

Kronprinsessen trosser sykdommen: – Må passe på at hun ikke får for lange dager

FRANKFURT (VG) Mette-Marits lungesykdom gjør at kronprinsparet tar ekstra forholdsregler, og at kronprinsen får en rolle som ekstra bokambassadør.

Under kronprinsparets tyske bokreise de siste dagene har kronprins Haakon måttet steppe inn for Mette-Marit flere ganger – fordi hun har trengt å hvile.

Fredag kveld måtte han ta seg av en tale til Karl Ove Knausgård under åpningen av utstillingen «Much seen by Karl Ove Knausgård» i Düsseldorf.

Mandag kveld uteble hun fra en mottagelse for de 19 norske forfatterne på litteraturtoget som tirsdag ankom Frankfurt, der verdens største bokmesse arrangeres, og hvor Norge i år er hovedland.

Tirsdag har kronprinsen tatt seg av både tysk og norsk presse på toget, mens kronprinsessen måtte melde pass.

Passer på

– Formen hennes er bra, vi må bare passe på at hun ikke får for lange dager. Det er ikke så mye mer å si om det enn at det går bra så lenge vi legger inne gode pauser i løpet av dagen – og at dagen ikke blir for lang. Så det går fint, sier kronprins Haakon til VG.

TOK TOG-TALE: Kronprins Haakon holder tale til 19 norske forfattere på vei til bokmessen i Frankfurt. Foto: Heiko Junge

Etter at Mette-Marit ble rammet av sykdommen kronisk lungefibrose har hun måttet kutte ned på jobbingen og offisielle oppdrag.

– Jeg prøver å ta det med mer ro, og det handler mye om at det ikke blir for lange dager, sa kronprinsessen til VG i helgen om helsetilstanden.

VG spør Haakon tirsdag:

– Hvor stor påkjenning er det for kronprinsessen med det massive tyske presseoppbudet og alt som skjer?

– Det er jo fint at det er mye oppmerksomhet i Tyskland om norsk litteratur – og det er kjempegøy det som skjer i forbindelse med at Norge er gjesteland i Frankfurt.

Må planlegge

– Hvordan er det for kronprinsen å bli en slags ekstra ambassadør for norsk litteratur?

– Det er morsomt å prøve noe nytt, da. Det skal bli spennende å se hva som kommer ut av det for norsk litteratur fremover.

MØTTE OPP: Kronprinsesse Mette-Marit var også på togturen med de norske forfatterne, men lot ektemannen ta seg av tale og presse. Foto: Heiko Junge

De to snakker ifølge kronprinsen mye om hvordan de best skal legge opp dagene på grunn av Mette-Marits helsetilstand.

– Vi snakker om hvordan vi vil gjøre det. Hvis hun synes det er bedre at jeg tar det, så bare gjør jeg det. Vi har en plan for det.

Og kronprinsen tar alt på strak arm – også mandag kveld, da han holdt tale til norske forfattere ved en mottagelse i Köln.

– Hehe, jeg klarer jo å snakke med forfattere jeg også. Noen av dem har jeg lest, men mye kjenner jeg gjennom Mette. Det er jo en positiv side for meg også, at hun leser så mye og får nye dimensjoner og en dypere innsikt gjennom lesingen. Hun deler jo ofte det med meg, og vi diskuterer bøkene og hva de får henne til å tenke og sånn. Det lærer jeg også av, så det er kjempebra, sier kronprins Haakon i møte med pressen under togturen.

– Jeg leser akkurat halvparten så fort som Mette, det har vi målt, ler han.

På spørsmål om han av og til får dårlig samvittighet siden han er mye ute på jobb, mens Mette-Marit har trappet ned og er mer hjemme, svarer han:

– Ja, det kan hende at jeg også kjenner litt på tidsklemma, og tenker at det kunne vært fint å være mer hjemme.

