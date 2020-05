FIKK FLEST STEMMER: Island sitt bidrag til Eurovision Song Contest, gruppen Daði & Gagnamagnið med sangen «Think About Things», vart stemt frem av det norske folk under NRKs alternative Eurovision-sending. Foto: Mummi Lu

Island ble Norges Eurovision-favoritt

Islands bidrag til Eurovision Song Contest, Daði & Gagnamagnið sin sang «Think About Things», fikk flest stemmer under NRKs Eurovision-sending.

Nå nettopp

Til tross for at Eurovision Song Contest i år ble avlyst, har det norske folk i kveld fått stemme frem sin favoritt av bidragene til finalen i NRK sin alternative Eurovision-sending.

Island fikk flest stemmer, foran Russlands bidrag av Little Big med sangen «Uno» og Litauens kandidat The Roop med sangen «On Fire».

Marte Stokstad og Ronny Brede Aase ledet kveldens direktesendte Eurovision-sending.

I den norske finalen av Melodi Grand Prix var det Ulrikke Brandstorp som vant.

Les også: Eurovision avlyst for Ulrikke: – Drømmen fløy ut av vinduet der

MGP-VINNER: Ulrikke Brandstorp vant den norske finalen av Melodi Grand Prix. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun utelukker ikke et comeback i sangkonkurransen.

– Jeg må vinne Eurovision før jeg dør, sa Brandstorp, som deltok under kveldens sending.

Hun forteller at hun nå er i gang med å lage et julealbum.

Lørdag er det en egen Eurovision-sending for hele Europa som skal hylle alle artistene som ikke får konkurrere om å vinne Eurovision i år.

Daði Freyr skriver på Instagram at det er skuffende at Eurovision-finalen ble avlyst, men takker for støtten og mulighetene han har fått.

– Jeg er veldig spent på fremtiden, skriver han.

Publisert: 15.05.20 kl. 22:51

Fra andre aviser