Jan Guillou latterliggjør norsk beslutning: – Nesten komisk

Jan Guillou (76) er overrasket over alle e-postene han får fra nordmenn som han mener er «intellektuelt overlegne» på et område de ikke har kunnskap om, nemlig covid-19-viruset.

Guillou avslørte i en kronikk tidligere i uken – først i Aftonbladet, deretter i VG – at han den siste tiden har mottatt et titalls henvendelser fra nordmenn som hoverer over hvordan Sverige har taklet coronakrisen.

– Det er klart jeg blir overrasket når – for meg – helt ukjente nordmenn sender meg triumferende mailer om hvordan Sverige har feilet. Jo, jeg må nok kalle den gjennomgående tonen i meldingene for skadefryd, forteller Guillou til VG.

Sverige er det nordiske landet med desidert flest døde av viruset, med over 5600 registrerte dødsfall.

I kronikken hevder Guillou at Norge og Danmark på sikt vil bli rammet mye hardere av coronaviruset enn Sverige.

Jan Guillou Født 1944 i Stockholm der han bor. Svensk journalist, forfatter og programleder. Debuterte som forfatter i 1971 – og har skrevet mer enn 40 bøker. Han er kanskje mest kjent for de ti bøkene om Carl Hamilton – som er solgt i over fem millioner eksemplarer. Han har også hatt suksess med serien om tempelridderen Arn og hans etterkommere. I 2011 kom han med «Brobyggerne» – den første boken i den omfattende romanserien «Det store århundret» om 1900-tallet. Den åttende boken i serien, som handler om 70-tallet, kom akkurat ut i Sverige – og den kommer på norsk senere i høst. 70-tallet er også det tiåret da Guillou selv ble rikskjendis etter at han var med på å avsløre eksistensen av det Svenske Informationsbyrån (IB). For sin rolle i avsløringen ble han dømt til fengsel i 10 måneder for spionasje. Han stiftet det frittstående bokforlaget Piratforlaget på slutten av 90-tallet – blant annet sammen med sin forleggerkone Ann-Marie Skarp. Vis mer

Flere har reagert på uttalelsene hans, og til VG sier Guillou at han støtter hvordan Sverige har taklet krisen, tross hard kritikk.

– Ett eksempel er at vi ikke stengte skolene, mens dere i Norge gjorde det. Der viser det seg nå at Sverige tok en riktig beslutning, men hverken i Norge eller i Sverige har vi grunn til å være overlegne. Til det er det altfor mye usikkerhet knyttet til et hittil helt ukjent virus, sier Jan Guillou.

– Nordmenn drar på hytta i Norge

I kronikken kommer Guillou med en påstand om at mer enn en million svensker skal ha vært på ferie i utlandet da Europa gikk gjennom den verste smittebølgen i februar og mars.

På spørsmål om hvor han har dette tallet fra, svarer han «mediene».

– Jeg husker ikke helt hvor. Men våre ski-vaner er et element her; faktum er at nordmenn drar på hytta i Norge når det blir påske, mens svenskene drar til Alpene – de aller fleste fra Stockholm, sier han.

– Mange nordmenn drar også til Alpene i denne perioden; de første smitteutbruddene i Norge kom nettopp fra hjemvendte alpeturister?

– Jaha, så nå skal det bli en konkurranse om det også, skratter Guillou tilbake.

– Nesten komisk

«Forretningsmessig drift innen eldreomsorgen betyr kostnadsjakt, billigere personale, dårligere ansettelsesforhold, billigere utstyr og så videre», skriver Jan Guillou i kronikken og tillegger dette skylden for at så mange er døde på svenske aldershjem.

– Vi er landet med flest privatiserte aldershjem, og det har vi oppdaget nå er en stor svakhet i det politiske systemet i Sverige, mener han.

Guillou reagerer på Norges regionale vurderinger og latterliggjør Norges beslutning om å åpne for Gotland:

– Sånn sett ble den norske beslutningen om at det var greit å dra til Gotland nesten komisk. Vet du hvem som drar til Gotland i sommer? Masse stockholmere! En by som ikke alle kan besøke akkurat nå, sier han.

Kritisk til den politiske delen

Selv aner ikke forfatteren hvor eller hvordan det hele startet.

– Jeg antar at det er noe som har dukket opp på sosiale medier og tatt av der. Det virker som om det finnes utallige spesialister på covid-19 i Norden, og kanskje spesielt i Norge, sier han.

– Inkludert deg selv?

– Nei, jeg er flink på den politiske delen. Det epidemiologiske og medisinske overlater jeg til de som kan noe om det.

Den prisbelønte svenske forfatteren presiserer at det er den politiske delen av de ulike nordiske landenes håndtering av covid-19-viruset som han hele veien har vært mest kritisk til.

I forlengelsen av dette røper Jan Guillou mandag et lite utslag av sivil ulydighet:

– Jeg har vært på fjelltur, i Norge. Eller iallfall en meter over den norske grensen i Jämtland ved Trøndelag (mot Meråker, red.anm.). Aldri på 75 år har jeg vært forberedt på at jeg ikke kan sette foten min ned i Norge, den siste gangen det skjedde var under okkupasjonen. Men nå ligger jeg og alle mine norske – og svenske – venner klare i startgropene for å besøke hverandre!

