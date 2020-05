DØD: Andre Harrell (t.h.) overrekker en pris til Sean «Diddy» Combs i Warner Theatre i forbindelse med BET Hip Hop Honors 2010 i Washington. Grunnleggeren av Uptown Records formet lyden av hiphop og R & B sent på 1980- og i 1990-årene med artister som Mary J. Blige og Heavy D, og var avgjørende i karrieren til Sean «Diddy» Combs. Foto: Nick Wass / AP

Amerikansk hip hop-konge er død

Andre Harrel, som har vært avgjørende i karrieren til flere av de største artistene innenfor hip hop og R&B på 1980- og 1990-tallet, er død. Han ble 59 år gammel.

Direktør Roma Khanna i TV-nettverket Revolt Media & TV bekrefter dødsfallet, som ifølge Los Angeles Times var på fredag.

– Alle i Revolt-familien er knust av tapet av vår venn, mentor og visedirektør. Andre’s innvirkning på hip hop, kulturen og oss alle personlig har vært dypt og grenseløst. Må han hvile i fred, sier Khanna i en uttalelse, gjengitt av CNN.

Harrel var musikk- og plateprodusent samt sangskriver og rapper. Han er kjent for sitt betydningsfulle arbeid innenfor hip hop- og R&B-industrien i USA sent på 1980-tallet og inn i 1990-årene, og han har vært avgjørende i karrieren til store artister innenfor sjangeren, som Mary J. Blige og Heavy D.

Særlig kjent er Harrel for sitt tette samarbeid med Sean John Combs, kjent under navnet P. Diddy, som har var både mentor og produsent for.

HEDRET: Teddy Riley (t.v.) hjelper produsent Andre Harrell med mikrofonen under en stjerneseremoni på Hollywood Walk of Fame i California, 16. august 2019.

Harrel grunnla plateselskapet Uptown Records i 1986. Blant artister som var tilknyttet selskapet er Notorious B.I.G., Heavy D & The Boyz, Father MC, Mary J. Blige og Jodeci.

Flere verdenskjente artister har over helgen meddelt sine kondolanser på sosiale medier.

– Enten om vi visste det eller ei, hadde han en enorm innvirkning på R&B og hip hop som min generasjon vokste opp med å elske, skriver John Legend på Twitter og fortsetter:

– Han signerte og veiledet så mange store artister, bidro til så mye god musikk og hjalp til å forme kulturen.

Mariah Carey har også tvitret en følelsesmessig og emoji-fylt farvel:

– Hjertet mitt er knust og jeg klarer ikke slutte å gråte, skriver hun.

Også senator Kamala Harris har gått til tastene og hyllet den avdøde hipp hop-kongen:

– Et tragisk tap for musikkindustrien og for oss alle. Andre’s geni la veien for så mange av kongene og dronningene innen hip hop og R&B. Min kjærlighet går til hans familie og venner i denne vanskelige tiden, skriver Harris på Twitter.

