MISTER SEERE: «Paradise Hotel», med Triana Iglesias som programleder, har gjort et dårlig TV-år. På betalingsplattformen Viaplay skal det imidlertid gå langt bedre. Foto: Line Møller/VG

«Paradise Hotel» har mistet over 100.000 seere på to år

Seertallene faller fra på TV3 og Viafree, men TV3 skryter av økningen på Viaplay.

Nå nettopp







I 2017 var det i snitt 254.000 seere av «Paradise Hotel» fordelt på TV3 og Viafree. I fjor lå tallet på 214.000 seere.

I år er tallet 149.000 seere i snitt på de to plattformene, med henholdsvis 75.000 seere på TV3 og 74.000 på Viafree, opplyser kommunikasjonsdirektør i NENT Group, Line Vee Hanum, til VG. Det betyr at programmet har mistet 105.000 seere på to år.

Hanum forteller imidlertid at de har hatt vekst på betalingsplattformen Viaplay, men understreker at de ikke går ut med seertallene der.

– Økningen av «Paradise Hotel»-seingen på Viaplay fra 2017 til 2019 har vært på formidable 44 prosent. Vi opplever en seermigrasjon til Viaplay, noe vi også har jobbet for med årets publiseringsstrategi der alle episoder bortsett fra premieren og finalen har hatt forhåndsvisning på tjenesten, sier hun.

Nytt av året er også «Paradise Hotel»-appen, som ifølge Vee Hanum er lastet ned 90.000 ganger.

les også Dette skjedde i kulissene på «Paradise Hotel»: – For drøyt til å vise på TV

I gang med ny sesong

Det er bestilt en ny sesong av programmet, og castingprosessen er allerede i gang.

– Selv om seermønsteret endrer seg, er «Paradise Hotel» fremdeles et flaggskip og en suksesshistorie som leverer gode resultater på alle plattformer for NENT Group, sier hun.

Til Nettavisen i 2017 uttalte Dag Ormåsen i mediebyrået Starcom at dersom «Paradise Hotel» gikk langt under 100.000 seere på lineær-TV, ville TV3 se seg nødt til å vurdere om programmet kun burde sendes digitalt.

les også TV3 nekter «Paradise Hotel»-deltager å møte pressen

– Er det noe dere har gjort en vurdering på, eller vil ta en vurdering på?

– Hva vi kommer til å gjøre fremover kan jeg ikke si noe om akkurat nå, men enn så lenge leverer «Paradise Hotel» på alle flater, svarer Vee Hanum.

Tviler på «Paradise»-alternativ

Det har ikke lykkes VG i å få tak i Ormåsen for en kommentar nå som seertallene på lineær-TV nettopp ligger et stykke under 100.000. TV-sjef i mediebyrået Carat, Morten Wiberg, mener imidlertid at det neppe blir aktuelt å kun sende «Paradise Hotel» digitalt.

– Da må man ha alternative programmer å sette på det tidspunktet daglig, som går bedre, og det tror jeg blir vanskelig, sier han.

Han tviler på at NENT Group er særlig fornøyde med tallene, men mener at det ikke er grunn til noen krisestemning.

les også Nettavisen avslørte hvem som vant «Paradise Hotel» – legger seg flate

– At de lykkes med å få seerne over på digitale plattformer synes jeg er veldig positivt, sier han.

Han tror imidlertid ikke at seerflukten fra lineær-TV og Viafree blir balansert ut av veksten på Viaplay.

– Nei, det har jeg ingen grunn til å tro. Men at kanskje 5.000 eller 10.000 av dem kan ha gjort det, men det er bare en gjetning. Jeg er ganske sikker på at i denne sammenheng, når det gjelder daglige programmer, er Viafree større enn Viaplay, sier han.

Publisert: 11.06.19 kl. 21:42