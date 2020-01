TREKKER SEG TILBAKE: Felix Kjellberg, bedre kjent som PewDiePie. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nå tar YouTube-stjernen pause: – Jeg slutter ikke

Før jul annonserte PewDiePie at han var så sliten at han tar pause. Nå følger han opp.

Svenske Felix Kjellberg, kjent som PewDiePie, har over 100 millioner følgere på YouTube.

Torsdag publiserte han sin foreløpig siste video på nettstedet, hvor han skriver «Farvel, ser dere snart».

I innledningen sier han følgende:

– Etter ti år tar jeg en pause. Nei, media, jeg slutter ikke. Men dette er min siste video.

Før jul fortalte Kjellberg i en av sine videoer at han var sliten, og at han derfor ville være borte «en liten stund» i 2020.

I torsdagens video sier han at han ikke vet når han kommer tilbake, men avslutter med å si «vi sees» til seerne.

– Jeg skal ikke gjøre dette større enn det er. Men det er stort, selv om det ikke er stort. Jeg vil bare si takk for at du ser på videoene mine. Det gjør meg glad, for jeg liker å lage dem. Jeg innser at jeg elsker å lage videoer, og jeg elsker å kommunisere med dere, det er virkelig morsomt. Men jeg tenker at det har ballet på seg det siste året, så jeg må kjøle meg ned en stund. Så skal jeg komme tilbake med kraften til en million katapulter, sier han.

PewDiePie har postet nesten daglige videoer siden 2010, ifølge Unilad, og deler videoer hvor han spiller data- og TV-spill og kommenterer underveis.

I august i år ble det kjent at Kjellberg hadde giftet seg med Marzia Bisognin (26) i London.

I 2015 ga han ut selvhjelpsboken «Denne boken elsker deg» som består av sitater som «Det er masse fisk i havet. Men de vil heller ikke være sammen med deg».

Publisert: 17.01.20 kl. 09:11

