«SELVPORTRETT»: Vincent van Goghs selvportett fra 1889 er ekte. Foto: Nasjonalmuseet / Anne Hansteen

Van Gogh-maleri er ekte

Nasjonalmuseet bekrefter at maleriet «Selvportrett» av Vincent van Gogh er en original.

På 1970-tallet ble det reist spørsmål om maleriets ekthet, på grunn av usikkerhet rundt både eierhistorikken og maleriets uvanlige stil og fargebruk.

I 2014 inngikk Nasjonalmuseet en avtale med van Gogh-museet i Amsterdam hvor de skulle undersøke om hvorvidt maleriet var en original. Nå viser forskningen at det var mesteren selv som står bak maleriet.

– Forskerne ved Van Gogh-museet har gjort et svært grundig arbeid med å undersøke verket. Både studier av eierhistorikk og tekniske undersøkelser bidrar til å legge et solid grunnlag for konklusjonen om at maleriet er utført av van Gogh. Nå har Nasjonalmuseet endelig en van Gogh igjen, sier kurator ved museet, Mai Britt Guleng i en pressemelding.

Gleder seg

– Nå gleder vi oss til å vise publikum en ekte van Gogh når det nye Nasjonalmuseet åpner dørene neste år, sier direktør i Nasjonalmuseet, Karin Hindsbo.

For øyeblikket er maleriet lånt ut til Van Gogh-museet og deres utstilling «In the Picture». Når Nasjonalmuseet åpner våren 2021, vil det komme tilbake til Oslo og få en sentral plass i den nye samlingsutstillingen.

Kjøpt i 1910

Nasjonalmuseets første direktør Jens Thiis kjøpte bildet i 1910 av en kunsthandler i Paris. Det er imidlertid årene før dette eierhistorikken er noe uklar.

Bildets første eier var ekteparet Ginoux, som mottok bildet som betaling da van Gogh bodde på deres pensjonat i Arles, øst for Marseille i Frankrike. Ekteparet solgte bildet videre til en kunsthandler i Paris i 1896, viser Nasjonalmuseets egen forskning fra 2004.

