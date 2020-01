TSJEKHOV-KLASSIKER: Eili Harboe (t.v.) spiller datteren til godseierinnen Ljubóv Ranévskaja, som blir spilt av Gjertrud Jynge (t.h.) Foto: Pernille Sandberg/Det Norske Teatret

Teateranmeldelse: «Kirsebærhagen»

Dynamikken mellom karakterene uteblir i Det Norske Teatrets oppsetning av Tsjekhov-klassikeren «Kirsebærhagen».

Nå nettopp

DET NORSKE TEATRET: «Kirsebærhagen» av Anton Tsjekhov

Tolv av teatrets beste skuespillere og et tremannsorkester til tross: Det svinger aldri helt av denne forestillingen.

Gjertrud Jynge skulle ellers hatt de beste forutsetninger for å løfte hovedkarakteren, den fallerte russiske godseierinnen Ljubov Ranevskaja, til et spennende nivå. Gitt hennes førsteklasses egenskaper som karakterskuespiller. Men heller ikke hun klarer helt å fri seg fra oppsetningens litt stive, deklamatoriske preg.

Det starter ellers lovende. Spenningen og forventningene er til å ta og føle på når Ranevskaja og datteren Anja vender tilbake til familiegodset etter flere år i Paris.

Situasjonen er den at de i realiteten er fallitt, konkurs truer og det må skaffes penger øyeblikkelig. Ellers går godset på tvangssalg, og med det den praktfulle kirsebærhagen.

Men hverken Ljubov, eller hennes ordrike men totalt handlingslammede bror er i stand til å gripe situasjonen. Det hjelper ikke at den nyrike Jermolaj Lopakhin, godt spilt av Eivin Nilsen Salthe, vil gi dem råd om hvordan katastrofen kan unngås.

Den gamle godseierfamilien er lammet av en blanding av selvbedrag, sentimentalitet, latskap og fortrengning.

«Kirsebærhagen» Av Anton Tsjekhov Oversatt av: Kjell Helgheim og Ola E. Bø

Regissør: Johannes Holmen Dahl

Scenograf: Nia Damerell

Kostymedesigner: Ane Ledang Aasheim Lyddesigner: Eivind Myren

Musikalsk ansvarlig og komponist: Alf Lund Godbolt

Lyddesignere: Morten A. Jorsett og Alf Lund Godbolt

Dramaturg: Ingrid Weme Nilsen

Band: Michael Krumins, Grzegorz Jozef Miszczyszyn og Nils Jansen Med: Gjertrud Jynge, Eili Harboe, Kjersti Dalseide, Ola G. Furuseth, Eivin Nilsen Salthe, Kyrre Hellum, Geir Kvarme, Hilde Olausson, Vetle Bergan, Julie Moe Sandø, Jon Lockert Rohde og Per Jansen

Mens den nye tiden banker på, i form av løsningsorienterte oppkomlinger og en ny generasjon som gjerne vil ta ansvar, fortsetter det halvgamle søskenparet Ljubov og Leonid å lukke øynene for realitetenes verden. Festen fortsetter, lenge etter at pengene egentlig er brukt opp.

Dette er velkjente temaer hos Anton Tsjekhov, som skrev sine viktigste verk rundt forrige århundreskifte, da man virkelig kunne snakke om overgangstider – ikke minst i hans eget russiske hjemland.

Tids- og stedskoloritten er for øvrig godt tatt vare på, med tremannsorkesteret som spiller klezmeraktig tradisjonsmusikk. Det tilfører også stykket høyst tiltrengt energi. Utfordringen er nemlig at regissør Johannes Holmen Dahl har gått bort fra det tette, kammerspillaktige preget som Tsjekhov er kjent for.

I stedet bruker han det store scenerommet til å skape avstand mellom skuespillerne, slik at de ofte blir stående hver for seg henvendt direkte til publikum.

I tillegg kommer det flere hundre lyspærer hengende i ledninger ned fra taket på scenen. Det er kanskje estetisk interessant, men det er også med på effektivt å sperre for publikums innsyn. All denne tomheten og avstanden gjør at vi aldri kommer skikkelig i kontakt med det som skjer der fremme, og det blir vanskelig å få øye på interaksjonen mellom skuespillerne.

Det er synd, også fordi det er flere gode enkeltstående rolleprestasjoner som kunne nevnes. Eili Harboe, kjent fra filmen «Thelma» og HBO-serien «Beforeigners», har en ekte tilstedeværelse som Ljubovs datter Anja, Ola G. Furuseth er presis som den indolente Leonid Gajev og Kyrre Hellum er en god Pjotr Trofimov – evighetsstudent, men også en mann som ser hva som kommer av forandringer.

Gode prestasjoner og sterke navn til tross: Denne versjonen av «Kirsebærhagen» blir likevel en underlig distansert opplevelse.

Publisert: 25.01.20 kl. 23:06

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser