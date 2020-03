I REGNET: Hertuginne Meghan og prins Harry i London torsdag kveld. Foto: EPA/NEIL HALL

Hertuginne Meghan: – Veldig fint å være tilbake

Hertuginne Meghan (38) og prins Harry (35) ble møtt med applaus og jubelrop fra skuelystne da de for første gang viste seg i offentligheten i England etter all turbulensen.

To måneder etter at prinseparet og sønnen Archie på ni måneder flyttet til Canada, er familien tilbake på britisk jord. Selv om Harry og Meghan har mistet finansiell støtte og retten til å kalle seg kongelige høyheter, har de beholdt enkelte forpliktelser – i hvert fall enn så lenge.

Bakgrunn: Harry og Meghan trekker seg ut av kongehuset

Torsdag kastet prins Harry og hertuginne Meghan glans over den årlige Endeavour Fund Awards i Londons Mansion House. Prisutdelingen hedrer funksjonshemmede og skadde militære og andre tjenestepersoner, som har utmerket seg i ulike sammenhenger.

Beckham-kjole

Regnet skyllet ned over hovedstaden, og Meghan og Harry delte en stor paraply. De smilte bredt til alle som hadde samlet seg utenfor lokalet i håp om å få et glimt av de skandaleombruste kongelige. Meghan var iført en sommerlig kreasjon designet av britiske Victoria Beckham (45).

Meghan hadde også æren av å dele ut en av prisene.

– God kveld, alle sammen. Det er veldig fint å være tilbake, sa hertuginnen på talerstolen ifølge Daily Mail, som skriver at «alles øyne var festet på Meghan».

– For tredje året på rad har jeg sammen med min ektemann hatt den utrolig store gleden av å delta på denne festen. Som dere alle kan føle og se, så er dette det mest inspirerende man kan være med på, sa hun smilende.

PRISUTDELER: Hertuginne Meghan på podiet. Foto: Paul Edwards / The Sun Pool

Meghan forklarte at de har sittet i Canada og sett på videoer med de nominerte til utdelingen, og at de har lidd valgets kval med tanke på hvem de ville være med å stemme frem til vinnere.

– Hvordan kan man velge? Vel, vi har gjort vårt beste.

BBC skriver at prins Harry også tok ordet:

– Jeg er stolt over å representere dronningen og landet. Sånn vil det alltid være.

Fredag venter flere plikter. Prins Harry skal delta på åpningen av et motorsportmuseum sammen med Formel 1-stjernen Lewis Hamilton (35). Lørdag skal de begge være med på en musikkfestival, samtidig som Meghan skal markere kvinnedagen 8. mars.

Før de vender kursen tilbake mot Canada skal Harry og Meghan mandag markere Commonwealth Day i Westminster Abbey sammen med dronning Elizabeth (93).

Mens Harry og Meghan har et travelt program i London, befinner prins William (37) og hertuginne Kate (38) seg i Irland, der de er på offisielle oppdrag.

GOD STEMNING: Prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: PAUL EDWARDS / POOL

Den nye ordningen, der Harry og Meghan skal stå på egne ben, trer formelt i kraft 31. mars. Hvem som skal sørge for sikkerhet rundt familien etter den tid, er foreløpig uvisst. Canada besluttet nylig at de ikke tar regningen.

Oppdatert? Dronningen godtar hertugparets ønsker

Harry og Meghan har kommet til en enighet med kongehuset om en plan for å være finansielt uavhengige.

«Hertugparet er takknemlige for støtten fra hennes majestet og kongefamilien for deres støtte når de nå tar fatt på neste kapittel i livene sine. Som avtalt i den nye ordningen forstår hertugparet at de er pålagt å gå tilbake på sine kongelige oppgaver, inkludert militære utnevnelser. De vil ikke lenger motta offentlige midler for sine rojale plikter», lød det i en kunngjøring på nyåret.

Les også: Venn av Harry og Meghan: – Jaget ut

MIDTPUNKTER: Hertuginne Meghan og prins Harry omgitt av de mange som ble hyllet på prisgallaen i London. Foto: PAUL EDWARDS / POOL

Publisert: 06.03.20 kl. 09:11

