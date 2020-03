GIKK BORT: Skuespilleren Roscoe Born er død. Han ble 69 år gammel. Foto: ©Steven Bergman / MEGA / MEGA

«I gode og onde dager»-skuespilleren Roscoe Born er død

Såpeseriestjernen ble 69 år gammel. Nå hylles han på sosiale medier etter sin død.

Skuespiller Roscoe Born, kjent for å ha medvirket i såpeserier som «The Young and the Restless», «One Life to Live» og «I gode og onde dager» eller «Days of Our Lives» som serien egentlig heter, er død. Det melder Fox News.

Born ble 69 år gammel.

Ifølge det amerikanske nettstedet var det skuespillerens venn og businesspartner Deanne Lynne som fredag annonserte dødsfallet på Facebook

«Det er med tungt hjerte jeg deler nyheten om at Roscoe Born er død», skriver Lynne, som samtidig hyller sin avdøde venn.

«Han var en enestående skuespiller og låtskriver. De som kjente ham vet også hvor opptatt han var av sosiale og politiske problemstillinger. Han vil for alltid bli savnet».

Det er foreløpig ikke kjent når og hvordan Born døde.

Den offisielle Twitter-kontoen til «The Young and the Restless» har også tatt seg tid til å minnes den avdøde stjernen.

Det gjør også flere av Borns skuespillerkolleger.

«Vi sender avgårde vår dypeste sympati til familie og venner av Roscoe Born. Han var en fantastisk skuespiller og en person som velsignet The Young and the Restless med sine talenter», skriver de på Twitter.

«Roscoe Born var en talentfull og generøs skuespiller. Han sa ofte at alt han gjorde, det gjorde han for sin datter. Mine tanker går til henne og hans familie på en sånn dag. Hvil i fred», skriver Greg Rikaart, som også spilte i «The Young and the Restless».

