GÅTT BORT: Artisten og skuespilleren Kenny Rogers (81) er død. Foto: JOE CASTRO / AAP

Kenny Rogers er død

Den amerikanske countryartisten og skuespilleren Kenny Rogers er død, 81 år gammel.

For mindre enn 10 minutter siden

– Kenny Rogers gikk bort i går kveld, 81 år gammel. Han gikk bort fredelig i hjemmet sitt av naturlige årsaker, omgitt av familien sin, skriver plateselskapet i en pressemelding lørdag morgen.

– I en karriere som spente over mer enn seks tiår, satte Kenny Rogers et uutslettelig preg på historien til amerikansk musikk.

– Familien planlegger en liten privat samling, av bekymring for den nasjonale covid-19-situasjonen. De ser frem til å feire Kenny sitt liv med venner og fans på et senere tidspunkt.

Kenny Rogers er kjent for TV-filmen «The Gambler». Han var også en av sangerne i «We are the world», som ble spilt inn i 1985.

«The Gambler,» «Lady», «Islands in the stream», «Lucille», «She believes in me» og «Through the Years» er blant hans mest kjente sanger. Han er vinneren av tre Grammy-priser, seks-ganger CMA prisvinner og mottaker av hedersprisen «CMA Artist of a lifetime».

Publisert: 21.03.20 kl. 07:33

