STENGT: «Tiger King» Zoo stenges ned etter at dyremishandling er avslørt. Foto: Sue Ogrocki / AP

Ap: «Tiger King» zoo stengt på grunn av dyremishandling

Løvene i dyreparken kjent fra Netflix-dokumentaren «Tiger King» ble mishandlet og spist på av fluelarver, viser en føderal etterforskning. Nå er parkens eier fratatt lisensen.

For mindre enn 10 minutter siden

Denne uken ble det kjent at dyreparken til «Tiger King» i Oklahoma, USA stenger dørene.

Nå melder nyhetsbyrået AP at årsaken til nedstengningen er at føderale myndigheter har fratatt parken lisensen etter en etterforskning for dyremishandling.

Parken stenger etter at landbruksdepartementet mandag suspenderte lisensen til parkens nåværende eier, Jeff Lowe, for 21 dager.

Dyreparken, som tidligere ble drevet av Joseph Maldonado-Passage, også kjent som «Joe Exotic», ble kjent etter å ha blitt vist frem for hele verden i Netflix-dokumentaren «Tiger King».

Sheriffen i Garvin County og landbruksdepartementet har etterforsket dyreparken etter å ha mottatt rapporter som med bilder dokumenterte at to av løvene i parken hadde ørene dekket av blod og fluer.

MISTET LISENSEN: Jeff Lowe, til venstre, har overtatt parken etter at «Joe Exotic» ble fengslet. Nå har Lowe mistet lisensen til å drive parken. Foto: Netflix

Spist på av fluelarver

I en uttalelse tirsdag denne uken sa eieren Jeff Lowe at lisensen var blitt inndratt på bakgrunn av usannheter, og at han hadde planene klare for å åpne en ny park.

– Vær trygge på at alle dyrene fortsatt vil få utmerket behandling, sa Lowe.

Representanter fra dyrevernsorganisasjonen PETA sier at bilder fra etterforskningsrapporten viser løver som lider under omfattende flueangrep, og at fluer under slike forhold legger egg i dyrenes sår, noe som resulterer i at de klekte fluelarvene spiser på dyrets hud.

– PETA ser frem imot at alle de lidende dyrene blir overført til godkjente anlegg der syke kattedyrs veterinærbehandling ikke avhenger av føderale inngrep, sier Brittany Peet i PETA.

En domstol i Indiana har nylig pålagt parkens eier Lowe å fremlegge dokumentasjon på at løvene i parken har fått nødvendig veterinærbehandling.

LIDER: Rapporter viser at dyrene i parken lider. Foto: NETFLIX

Publisert: 20.08.20 kl. 22:19

Les også

Mer om Netflix Dyr USA

Fra andre aviser