AVLYST: Kjæresteparet skulle etter planen snakke med pressen i København søndag. Det er nå avlyst. Foto: Frode Hansen

Prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett avlyser pressekonferanse

Prinsesse Märtha Louise og hennes nye kjæreste, sjamanen Durek Verrett (44), avlyser den planlagte pressekonferansen som skulle holdes i forbindelse med deres turne i København søndag.

Paret skal fra i morgen tidlig ut på turne med arrangementet «The Princess and The Shaman». De skulle egentlig ha en pressekonferanse i etterkant av workshop i København søndag, men denne er nå avlyst, ifølge en uttalelse fra prinsessen.

De vil heller ikke snakke med journalistene enkeltvis og det vil være fotoforbud under kurset.

«Vi opplyser også at Prinsessen og Shaman Durek ikke vil stille opp til fotografering eller kommentarer verken før eller etter kurset,» står det i uttalelsen.

Verret: «Fordømt av pressen»

– Vi har hele tiden hatt fotoforbud på kurs vi holder, også dette. Det er av respekt for de som har kjøpt billett for egen del. Vi har ingen ytterligere kommentar, skriver prinsessens talsperson, Carina Carlsen, i en tekstmelding til VG.

På 17. mai la Verrett ut flere videoer på sin Instagram-profil der han kritiserer norsk presse. Det var Nettavisen som omtalte saken først.

– Hvorfor svarer jeg egentlig på spørsmål fra pressen? Det er latterlig, fordi det jeg har lært, er at pressen egentlig ikke vil lære noe om sjamanisme eller gavene mine, sier Verrett i videoen.

– Nei, de vil bare finne måter å fordømme det på. Og i vår kultur gjør det deg til en blind person. Så til alle dere dommere og hatere der ute, dere er blinde og uvitende.

«En reise i livets mysterier»

Billettsalget til det mye omtalte arrangementet har skutt fart etter at prinsessen og Verrett annonserte at de er kjærester. Verrett og prinsesse Märtha Louise (47) bekreftet forholdet på hver sin Instagram-konto søndag kveld.

Paret skal holde foredrag i Oslo, Tromsø og Stavanger neste uke. De skal også ha workshops i København og Fredrikstad. Etter at de delte kjærestenyheten har de solgt billetter for minst 69.000 kroner, kunne VG fortelle denne uken.

Et arrangement måtte flyttes

«Prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek inviterer til en reise i livets mysterier, hvordan komme i dypere kontakt med din indre kraft og øke bevisstheten så du tar fram den egentlige deg uansett hvor du er i livet».

Én av opptredenene prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek skulle ha sammen, var en samtale i St. Petri-kirken i Stavanger 20. mai.

Onsdag ble det kjent at all kritikken mot parets turne har ført til at paret måtte flytte foredraget de skulle holde i kirken i Stavanger. Det var et pålegg fra biskop Anne Lise Ådnøy som førte til at vedtaket om å leie ut St. Petri kirke til arrangementet ble opphevet.

– Det har kommet frem så mye nytt i media som gjør at jeg har brukt biskopens tilsyn og sagt at Menighetsrådet går tilbake på avtalen, sa biskop i Stavanger bispedømme Anne Lise Ådnøy, til TV2.

Det var i april i år at det ble kjent at de to har innledet et samarbeid. Da det ble kjent at prinsessen skulle legge ned engleskolen og fokusere på egne prosjekter, ble det klart at dette blant annet inkluderer foredragsserie med «Shaman Durek», som altså også er hennes nye kjæreste.

Durek Verrett er en godt kjent sjaman i USA med flere Hollywood-kjendiser på sin kundeliste.

Skal reise i Norge og Danmark

Shaman Durek, som Durek Verrett (44) kaller seg på både Instagram og egen nettside, beskriver seg selv som en «spirituell guide» og en begavet healer. Han følges av over 114.000 personer på Instagram, og har Hollywood-kjendiser på kundelisten – blant dem Gwyneth Paltrow og Selma Blair.

Han skriver på sin egen Facebook-side at han fungerer som en bro mellom det åndelige og fysiske plan, og at han jobber med å gi suksess, glede og healing i folks liv.

Her kan du lese mer om Verrett.

Første gang Durek delte et bilde av ham og prinsesse Märtha Louise sammen, var allerede i høst. Hvor lenge de to egentlig har vært kjærester, er foreløpig ikke kjent, men prinsessen fortalte på «Skavlan» 29. mars at de møttes første gang i oktober.

Prinsessen og sjamanen skal reise rundt i Norge og Danmark og holde kurs i selvrealisering i mai, og i april stilte de opp på «Skavlan» for å snakke om dette. I ettertid gikk prinsessen ut mot måten programmet var klippet på.

Publisert: 18.05.19 kl. 11:41 Oppdatert: 18.05.19 kl. 12:23