TV 2-ansatte protesterer i «God morgen Norge»-opprop til ledelsen

Rundt 20 TV 2-ansatte i «God morgen Norge» mister sannsynligvis jobben i TV 2 – og blir i stedet ansatt i produksjonsselskapet Mastiff.

Det handler om en såkalt virksomhetsoverdragelse hvor TV 2 i stedet kjøper inn «God morgen Norge»-produksjonen fra et eksternt selskap.

De TV 2-ansatte i redaksjonen ble i dag informert om at det blir Mastiff som har vunnet konkurransen om å overta produksjonen av «God morgen, Norge». TV 2 tar den endelige beslutningen om dette neste uke.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte denne saken torsdag. Avisen skriver at flere ansatte er kritiske til overdragelsen og har fått tilgang til et opprop som ble sendt ledelsen før allmøtet torsdag formiddag. Her heter det blant annet:

«Vi som arbeider i God morgen Norge vil med dette understreke at vi er imot virksomhetsoverdragelse av produksjonen»

– Dette er ikke en ønsket situasjon, sier leder i redaksjonsklubben i TV 2, Henrikke Helland til VG.

Hun forteller at det har vært en grundig prosess mellom ledelsen i TV 2 og redaksjonsklubben rundt denne situasjonen.

– Det har vært viktig for oss å sørge for at de TV 2-ansatte i «God morgen, Norge» beholder sine ansatt-goder de har i TV 2 ved en slik virksomhetsovertagelse. Det handler både om pensjon og forsikringer som er annerledes i Mastiff. Vi har en sterk lokalavtale i TV 2 og det er viktig at de ansatte ikke taper noe når de nå blir ansatt i Mastiff i stedet, sier Helland.

Frykter dårligere vilkår

I oppropet som ble sendt TV 2 ledelsen heter det videre ifølge DN: «Ved en eventuell virksomhetsoverdragelse, frykter vi ansatte at vi på sikt vil få dårligere vilkår enn det vi har som TV 2-ansatte i dag».

– Oppropet fra de ansatte speiler mye av det vi har tatt med oss inn i samtalene med TV 2-ledelsen, sier Helland.

Mastiff produserer allerede flere TV 2-programmer som «Åsted Norge», «Helsekontrollen», «Helsesista» og «God Kveld, Norge».

– Vi hadde en lignende virksomhetsovertagelse med «God kveld Norge» men det var en mindre grundig og enklere prosess. Jeg opplever at måten vi har gjort det på nå er grundig. Det har vært flere elementer som har vært veldig komplekse. Det har vært flere forhold rundt «God Morgen, Norge» og jeg opplever at vi er blitt hørt, sier Henrikke Helland.

– Vi deler de samme bekymringene

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, forteller til VG at de er opptatt av at ansatte skal bevares og utvikles videre hvis det ender med en overdragelse.

– Vi deler de samme bekymringene og tankene. Disse tingene har vi diskutert og snakket om hele veien, sier Solbrække.

Hun legger til at ingen kommer til å miste jobben, men at de ansatte da blir Mastiff-ansatte. Om det blir virksomhetsoverdragelse vil redaksjonen flytte ut av TV 2-lokalene og inn til Mastiff.

– Det handler om at TV 2 skal satse på «God morgen Norge» videre, for det er et fantastisk viktig program som vi ønsker å videreutvikle. Vi er opptatt av at seerne ikke skal merke noe forskjell, sier hun.

Beslutningen til TV 2 kommer neste uke.

