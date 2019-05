KJENDIS: Hayden Panettiere er både skuespiller, artist og modell. Kjæresten Brian Hickerson er skuespiller. Foto: Danny Moloshok / Reuters

TMZ: Hayden Panettieres kjæreste får besøksforbud

Naboene varslet politiet etter at de hørte skrik fra parets bolig.

Det melder TMZ.

Tidligere i mai dro artisten Hayden Panettiere (29) og kjæresten Brian Hickerson (30) ut for å ta en drink. Da de kom hjem igjen til huset i Hollywood, begynte paret å krangle – noe som førte til at Hickerson skal ha vært voldelig mot Panettiere, skriver nettstedet.

Naboene ringte politiet for å melde ifra om hendelsen. Hickerson ble arrestert på stedet for vold, bekrefter en talsperson for Los Angeles politidistrikt til People.

– Mr. Hickerson er siktet for å skade kjæresten sin, sier en talsmann for statsadvokaten til nettstedet.

Torsdag morgen dukket 30-åringen opp i retten. Hickerson ble senere løslatt mot en kausjon på 450.000 norske kroner. Han skal tilbake til retten neste måned, men nekter imidlertid straffskyld.

TMZ har snakket med politikilder som forteller at Panettiere hadde merker etter voldshendelsen. Voldshendelsen har ført til et besøksforbud mot Hickerson, som hindrer ham i å komme nær Panettieres bolig med nesten 100 meter.

Panettieres kjæreste risikerer fire år i fengsel.

Hayden Panettieres og Brian Hickerson har vært sammen siden i fjor sommer – kun kort tid etter hun og eksforlovede Wladimir Klitschko gjorde det slutt.

Hickerson har tidligere gått ut og forsvart romansen deres til Access.

– Hayden er sunn og glad. Det samme er forholdet vårt. Det er alt jeg ønsker å kommentere, så respekter privatlivet mitt, sa Hickerson.

Men familie og venner er ikke like fornøyde med forholdet, skriver People.

– De som står Hayden nært er mer bekymret enn noen gang for temperamentet hans. Men Hayden er med ham nå. Hun tror han er det som hun trenger i livet sitt, sier kilden.

– Hun har gått mer ut av kontroll siden hun ble sammen med ham, sier en annen kilde.

Publisert: 23.05.19 kl. 20:36